Информация об автобусном маршруте «Озерск – Екатеринбург»

Неделю назад предприятием, осуществляющим рейсы по маршруту Озерск-Екатеринбург, было принято решение об отмене сообщения с городами с 11 сентября 2020 года.

Более двух месяцев назад администрация округа нашла перевозчика, готового осуществлять доставку пассажиров из Озерска в Екатеринбург и обратно. Так как указанный выше маршрут является межрегиональным, полномочий у местных органов власти повлиять на ситуацию нет. Для того, чтобы перевозчик имел право на осуществление подобной деятельности, ему необходимо получить разрешительные документы в министерстве транспорта РФ.

К сожалению, подразделение министерства, которое занимается выдачей разрешений, было ограничено в своих действиях из-за пандемии коронавируса. Стоит отметить, что многие регионы находятся сейчас в таком же затруднительном положении. В данный момент в министерстве работают над заявкой озерского перевозчика.

Временный выход из положения для тех граждан, кому необходимо доехать до Екатеринбурга и обратно, есть: можно воспользоваться автобусами, отправляющимися из Кыштыма в Екатеринбург. Автобусы Кыштым – Екатеринбург отходят от железнодорожного вокзала, кроме того, через ж/д вокзал проходят транзитные рейсы до Екатеринбурга через Кыштым. Рейсовый автобус № 196 «Озерск-Кыштым» доезжает до железнодорожного вокзала, обратно этот рейс (в Озерск) также проходит через вокзал.

Расписание маршрутов "Кыштым - Екатеринбург"

В ближайшее время ситуация с маршрутом «Озерск – Екатеринбург» будет решена. Информация будет опубликована дополнительно.