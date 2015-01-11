Опыт «Таганая» предлагают тиражировать в новом туристическом кластере

Эксперты Агентства стратегического развития оценили проект туристического кластера «Горный Урал».«Горный Урал» объединит три национальных парка: «Зигальга», «Зюраткуль» и «Таганай», а также озеро Тургояк. Главная идея проекта – качественно изменить инфраструктуру прилегающих к паркам территорий: обустроить дороги, провести газ, электро- и водоснабжение. В результате появится возможность не только увеличить поток посетителей, но и реализовать новые проекты. Например, 140-километровый круговой туристический маршрут, который можно будет преодолеть как пешком, так и на лыжах или велосипеде. Такой подход позволит сконцентрировать туристов в определённых местах.«Благодаря таким мерам нагрузка на природные комплексы может быть нивелирована, – отметил директор объединённой дирекции национальных парков «Зигальга» и «Таганай» Алексей Яковлев. – И здесь мы предлагаем использовать таганайский опыт обустройства маршрутов. Идеи, которые мы применяем уже сейчас, могут быть тиражированы и на другие территории». Ранее эксперты АСИ побывали в Челябинской области и оценили территорию туристического кластера «Горный Урал». По их мнению, таганайская Большая Каменная река является той самой «изюминкой», что привлечёт гостей издалека.