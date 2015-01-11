В Челябинской области пройдут юбилейные военно-поисковые сборы «К поиску готов!»

C 5 по 9 октября на базе 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской Краснознаменной дивизии (Чебаркуль) пройдут открытые межрегиональные военно-поисковые сборы. Для участия необходимо пройти регистрацию на портале АИС «Молодежь России». Также нужно отправить предварительную заявку на электронный адрес pdrchel@mail.ru до 15 сентября, сообщает Молодежный ресурсный центр.Программа сборов «К поиску готов!», которые проводятся в пятый раз, будет состоять из двух модулей: образовательного и соревновательного. Зарегистрироваться смогут участники следующих возрастных категорий: от 14 до 16 лет, от 16 до 18 лет и от 18 до 25 лет. На мероприятии пройдут мастер-классы от ведущих российских специалистов по поисковой деятельности, которые помогут повысить уровень подготовки для дальнейшей работы на «Вахтах Памяти». Также команды посоревнуются в знании вооружения и обмундирования Красной армии, военной археологии, топографии и других поисковых дисциплинах. При этом будут соблюдены все рекомендация и требования проведения образовательных мероприятий в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Сборы организованы при поддержке министерства образования и науки Челябинской области, «Поискового движения России», Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Николая Цуканова и Фонда президентских грантов.