«Предчувствие» познакомит челябинцев с новыми фильмами и современными технологиями кинопроизводства

В Челябинске с 18 по 25 сентября будет проходить III Международный кинофестиваль «Предчувствие». В фокусе «Предчувствия» – использование новых технологий в кинопроизводстве. Фильмы кинофестиваля – это кино будущего, размышления кинематографистов о том, каким может стать наш мир, эксперименты с форматами и технологиями, сообщает пресс-служба городского управления культуры.Челябинцы увидят пять конкурсных и пять документальных фильмов, еще три кинокартины покажут в рамках спецпоказов. Фестиваль откроется премьерой фильма «Закрытые двери». Этот проект в 2019 году стал победителем Челябинского питчинга дебютантов. Авторы – Степан Гаврилов и Семен Рябуха (Санкт-Петербург) получили на реализацию идеи 400 тыс. рублей и сняли фильм в Челябинске.В 2020 году общий призовой фонд питчинга составил 1,5 млн рублей, также появилась новая номинация - «Умный город» от компании «Интерсвязь»
. Результаты питчинга будут объявлены в дни проведения кинофестиваля.Конкурсная программа фестиваля включает такие фильмы, как: «Ярды» (реж. Андрей Корытко, 2020 г.) о воплощении мечты, «Душа пирата» (реж. Айсыуак Юмагулов, 2020 г.) – захватывающая картина о переселении душ, «Счастье в конверте» (реж. Александр Хачко, Сергей Берлов, Максим Демин, 2020 г.) – фильм, позволяющий вернуться в прошлое и задуматься о душе. Фильм «Фея» (реж. Анна Меликян, 2019 г.) рассказывает о создателе игр в виртуальной реальности, главные роли в нем исполнили Константин Хабенский и Ингеборга Дапкунайте. Картина «Восьмая проблема Гильберта» (реж. Аметхан Магомедов, 2020 г.) – комедия из жизни научных сотрудников.Председателем жюри кинофестиваля будет режиссер документального и игрового кино, доцент ВГИКа Светлана Музыченко (Зонова)
.Зрители увидят документальный фильм о бессменном лидере группы ДДТ Юрии Шевчуке под названием «Юра музыкант» (реж. Павел Селин, 2019 г.). Пожалуй, это самый масштабный проект за последние годы о легенде русского рока. Съемки проходили на протяжении 11 лет. Съемочная группа проехала с музыкальным коллективом десятки городов в нескольких турах, побывала в студии ДДТ и в деревне, где Юрий Шевчук пишет стихи. В фильме собраны фрагменты разговоров Шевчука с автором фильма Павлом Селиным за эти годы, размышления поэта о прошлом, настоящем и будущем России и мира.В программе кинофестиваля запланировано шесть мастер-классов: «Как продать свою идею» (продюсер кинофестиваля «Предчувствие» Анастасия Безрук), «Работа режиссера ТВ» (режиссер Элла Тухарели), «Работа с интернет-платформами» (продюсер, режиссер и сценарист Кирилл Алехин), «Развитие регионального кино» (продюсер, режиссер и сценарист Татьяна Третьякова), «VR для журналистов и пиарщиков» (эксперт в области VR-контента, режиссер Георгий Молодцов).Известный режиссер-документалист, обладатель премии «Эмми» Сергей Мирошниченко
(фильмы «Рожденные в СССР», «Река жизни. Валентин Распутин», «Кольца мира») проведет мастер-класс «Современное документальное кино». Все мастер-классы можно будет посмотреть онлайн. Ссылки появятся в соцсетях кинофестиваля накануне мероприятий.В рамках кинофестиваля «Предчувствие» состоится встреча с актрисой и телеведущей Екатериной Шпицей
(фильмы «Поддубный», «Елки 1914», «Елки 5», «Крымский мост», сериалы «Реальные пацаны» и «Полярный»).В этом году челябинцы снова смогут увидеть полюбившуюся многим VR-программу. Напомним, VR (англ. virtual reality, VR, искусственная реальность) – созданный техническими средствами мир, передаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, осязание. VR позволяет зрителю ненадолго выключиться из окружающего его мира и погрузиться в мир, созданный авторами. В 2020 году кинофестиваль «Предчувствие» будет проходить на трех площадках: в кинотеатре «Знамя» (ул. Кирова, 112), киноцентре «Импульс» (ул. 50-летия ВЛКСМ, 16) и кинотеатре им. А.С. Пушкина (ул. Пушкина, 64).Следить за новостями кинофестиваля можно на сайте предчувствие-фестиваль.рф
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