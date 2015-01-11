В России предложили ограничить продажу алкоголя в Новый год

В России предложили ограничить продажу алкогольных напитков в новогодние праздники. С такой инициативой выступил член Общественной палаты РФ и руководитель проекта “Трезвая Россия” Султан Хамзаев.

Соответствующее обращение было направлено в Минздрав, сообщает RT.

Инициатор отмечает, что в новогодние каникулы смертность от отравления спиртным увеличивается вдвое. Статистика может улучшиться, если ужесточить правила продажи спиртных напитков в праздники.

Общественник предлагает ввести ограничительные меры 4 часами в день, разрешив продавать алкоголь только с 14.00 до 18.00. Он уверяет, что это снизит число отравлений, смертей и преступлений из-за чрезмерного употребления спиртного в новогодние праздники.

https://uralpress.ru/news/federaciya/v-rossii-predlozhili-ogranichit-prodazhu-alkogolya-v-novyy-god