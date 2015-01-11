Афиша! Всё самое интересное в Озёрске и на Урале с пятницы по воскресенье!

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Вашему вниманию афиша самых интересных событий Озёрска и его окрестностей, а также Миасса, Челябинска и Екатеринбурга!
Озёрск
18 сентября, пятница
18-00 Театр кукол "Золотой петушок"
Спектакль «Заяц, Лиса и Петух» 5+
19-00 Чкалов Паб
Караоке-конкурс "Запой"! В программе как всегда увлекательное шоу, призы и подарки для зрителей, роскошная кухня от Чкалова, и много музыки и песен!
19 сентября, суббота
Новый график работы подъёмника на BikeParkEgoza!
Отныне КАЖДУЮ СУББОТУ*
с 11:00 до 15:00
@bikeparkegoza - Комплекс из лесных трасс с трамплинами и переоборудованного под тягу велосипедов подъёмника.
150 рублей разовый подъем, 800 рублей - 4 часа.
БЕСПЛАТНАЯ парковка
Комплексный ОБЕД в кафе
Аренда мангальных зон
Невероятная природа вокруг: горы, лес, ручьи, тропы, пещеры... и мало людей!
Подробности на https://vk.com/@glk_egoza-bikeparkegoza
11-00 Театр кукол "Золотой петушок"
«Заяц, Лиса и Петух» 5+
20 сентября, воскресенье
11-00 Театр кукол "Золотой петушок"
Спектакль «Серая Шейка» 5+
П.Новогорный
19 сентября, пятница
10-30 оз.Улагач, старт от ДК "Энергетик"
Атомщики: присоединяйтесь! 19 сентября на территории округа пройдут «Чистые Игры» - командные соревнования по очистке природных территорий от мусора и разделению отходов.
Участие в «Чистых играх» дает возможность через игру увидеть проблемы загрязнения окружающей среды. Каждая игра — реальный результат. В среднем за одну игру собирается от 1 до 3 тонн мусора, при этом 50% отходов отправляется во вторичную переработку.
Хочешь внести вклад в очищение окружающей тебя природы, тогда скорее собирай команду, регистрируй её и участвуй в играх ОГО:
п. Новогорный,https://cleangames.org/game/954ff580-f793-11ea-a151-9..
г. Озерск, https://cleangames.org/game/cleangamesozersk
п. Метлино, https://cleangames.org/game/cleangamesMetlino
Миасс
19 сентября, суббота
19-00 глк "Солнечная долина"
Грандиозный фестиваль эндуро-гонок, который объединит любителей внедорожных мотоциклов со всего Урала.
Челябинск
19 сентября, суббота
С 13-00 Исторический музей Южного Урала
В субботу, 19 сентября по всей стране отмечается праздник - День оружейника.
В этот день Исторический музей Южного Урала предлагает программу мероприятий:
1. НА ПОСТОЯННОЙ ЭКСПОЗИЦИИ музея (вход в Восточную башню):
в 13:00 и в 15:00 для гостей музея будут проведены тематические экскурсии, посвященные истории создания и бытования разных видов оружия.
Стоимость экскурсий 250/150 руб. (взрослые/школьники, студенты).
Продолжительность 40 минут.
2. В САДУ КАМНЕЙ (на улице, на прилегающей территории к зданию музея):
с 14:00 до 16:00 Парк исторической реконструкции «Гардарика» представит выставку реплик вооружения древнерусского периода (IX-XIвв.), а также солдатского и казачьего вооружения и амуниции гарнизона «Уйской» крепости образца 1763 года.
в 14:20 и в 15:20 состоятся обзорные экскурсии, а также небольшое театрализованное представление — битва русича и хазарского воина.
Бесплатно.
Продолжительность 40 минут
с 15:00 до 16:00 Центр традиционных искусств «Кэндзикан» представит традиционные боевые искусства Японии – Иайдо и Кюдо, a также образцы оружия и экипировки японских воинов.
Бесплатно.
Продолжительность 40 минут
Телефоны для справок:
(351) 263-08-32, 265-23-88 (в будни с 09-00 до 18-00)
Екатеринбург
18 сентября, пятница
220 тысяч гостей. Вход на все площадки бесплатный по регистрации.
Регистрация в разделе "сцены" на страницах отдельных сцен.
Музыка всех жанров и стилей на воде, на суше и в воздухе - на площадях и крышах, в десятках баров и кафе, на ступенях театров и в подземельях старинных зданий, в библиотеках и скверах, из окон гостиниц и с балкона Оперы.
Ural Music Night – это фестиваль, который объединяет музыку и совершенно разных людей. Это ночь, когда Екатеринбург становится одной большой концертной площадкой и музыкальным центром планеты. Лучшие музыканты города, всей нашей огромной страны и всего земного шара выступают на сценах, вписанных в городское пространство. Рассказывать – бессмысленно. Приезжайте и станьте частью самого масштабного музыкального зрелища во всей России! Теперь это и твой фестиваль!
Материал подготовила Алксандра Лебедева