Резкое похолодание и снег ожидаются в Челябинской области

В Челябинской области в воскресенье, 20 сентября, ожидается резкое похолодание.
На сайте местного ЦГМС сообщается, что предстоящей ночью в регионе будет плюс 2-7, завтра днем воздух прогреется до 21 градуса, местами порывы ветра до 18 метров в секунду, преимущественно без осадков.
В воскресенье ночью ожидается плюс 4-9, а днем уже плюс 9-11, в отдельных районах пройдут небольшие, местами – умеренные дожди, ветер усилится – его порывы будут достигать 20 м/c.
По предварительным данным, ночью в понедельник, 21 сентября, будет плюс 1-6, в горах заморозки до минус двух, днем – 6-11 градусов выше нуля, пройдут дожди, в горах – с мокрым снегом, также будет ветрено.
Ранее Уральский ЦГМС сообщил, что в предстоящую субботу, 19 сентября, в южной половине Свердловской области и на Южном Урале существенных осадков не ожидается, днем будет 12-16 градусов. В воскресенье, с приходом циклона с европейской территории РФ, пройдут дожди, температура воздуха понизится. В первой половине следующей недели будет холодно: ночью от нуля до плюс пяти, днем – 6-11 градусов.
https://dostup1.ru/society/Rezkoe-poholodanie-i-sneg-ozhidayutsya-v-Chelyabinskoy-oblasti_130052.html