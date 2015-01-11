Южноуральцы принимают участие в финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

В Москве состоялась торжественная церемония открытия финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). От Челябинской области в чемпионате принимают участие 52 конкурсанта в 37 компетенциях. Участники церемонии приветствовали друг друга известным во всем мире жестом «Дай пять!» в качестве символа гостеприимства и дружелюбия Кузбасса – официальной площадки чемпионата. Во флешмобе приняли участие тысячи человек из разных регионов России и стран мира. В результате установлено новое достижение для Книги рекордов Гиннесса по самой длинной цепочке онлайн «Дай пять!» – 5069 участников. В прямом эфире официальный представитель Книги рекордов Гиннесса признала новый мировой рекорд.Национальный чемпионат WorldSkills Russia проводится ежегодно с 2013 года и является самым значимым всероссийским соревнованием профессионального мастерства. Первенство проходит в рамках национального проекта «Образование». В 2020 году в соревнованиях принимают участие более 2800 участников со всей страны, а также 26 стран мира. Финал WorldSkills Russia в этом году станет самым масштабным за все время проведения мероприятия.Представители Челябинской области принимают участие в 37 компетенциях, 11 из которых представляют юниоры (школьники региона). Конкурсные соревнования проходят до 20 сентября на специально подготовленных площадках в очно-дистанционном формате. Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) состоится 21 сентября.Специально для посетителей мероприятия разработана платформа wsr.online. Для организации ее работы были привлечены популярные блогеры, которые путем проведения различных онлайн-челленджей проведут посетителей по всем активностям чемпионата, предложат посмотреть видеоролики, перейти на сайт проекта «Билет в будущее» или посетить виртуальный стенд Союза, где можно ознакомиться с проектами WorldSkills Russia.Познакомиться с командой участников от Челябинской области можно на сайте worldskills74.ru в разделе «Региональная сборная» , а поддержать каждого из них можно с помощью социальных сетей.