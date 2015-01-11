Озерская дивизия войск нацгвардии обрела новое боевое знамя

В Челябинской области 93-я ордена Красной Звезды дивизия войск национальной гвардии, дислоцированная в Озерске, обрела боевое знамя нового образца. Были проведены церемония крепления полотнища к древку и чин освящения.

Знамя освятил благочинный Озерского округа протоиерей Димитрий Шорин. Он отметил, что «чин этот древний, и символично, что вид знамён, который сейчас вводится в соответствии с указом президента Российской Федерации, во многом повторяет знамена русской армии начала XIX века - тех, под которыми русское воинство разбивало полчища Наполеона, участвовало во многих и многих военных кампаниях по освобождению братских народов в позапрошлом веке».

«Несомненно, это возвращение к доблестным ратным традициям, о которых и в Евангелии говорится, что нет больше той любви, как если кто душу свою положит за други своя», - уверен Димитрий Шорин.

Вчера, 18-го сентября, в гарнизонном клубе дивизии Озерска состоялось торжественное вручение нового боевого знамени.

Как рассказали в челябинской митрополии, боевое знамя нового образца командиру 93-ей ордена Красной Звезды дивизии войск национальной гвардии РФ генерал-майору Андрею Никулу вручил командующий Уральским округом Росгвардии генерал-полковник Александр Попов.

В ходе воинского ритуала вручения боевого знамени была зачитана грамота президента Российской Федерации.

СПРАВКА

Решение о замене боевых знамен войск национальной гвардии было принято на Геральдическом совете при президенте РФ. Президентским указом утверждена новая символика. В связи с этим в России идёт процедура вручения боевых знамен с новой символикой воинским соединениям и частям войск национальной гвардии.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/ozerskaya-diviziya-voysk-nacgvardii-obrela-novoe-boevoe-znamya