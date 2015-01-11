Копейские велогонщики подтвердили свой высокий уровень в маунтинбайке

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Поселок Слюдорудник стал площадкой для проведения целого ряда крупных всероссийских стартов по маунтинбайку. В окрестностях Кыштыма сначала прошел Кубок России, затем первенство и чемпионат страны. Во всех этих состязаниях хорошо проявили себя воспитанники копейской СШОР-2, завоевав медали в разных дисциплинах горного велосипеда.В Кубке и первенстве России по маунтинбайку вновь лидерские качества продемонстрировала Эльвира Хайруллина. Она одержала победу в дисциплине кросс-кантри. В аналогичных состязаниях среди юниоров второе место заняла Диана Богданова из той же копейской СШОР-2. Еще одно серебро нашей команде принес Александр Бабюк, ставший вторым среди старших юношей.
Источник: Пресс-служба минспорта Челябинской области