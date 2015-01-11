2020-09-21YEKT14:00:00 | Губерния В Снежинске стартовал уникальный инклюзивный проект Источник: Общественная организация «Бумерганг добра»









На базе общественной организации «Бумерганг добра» из Снежинска заработал ансамбль «Весёлые ребята» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Воспитанники центра уже начали осваивать игру на гитаре, пианино, ударных и даже пробуют соединить акустическую музыку с электронной. В начале лета на базе общественной организации сложился инклюзивный ансамбль гитаристов. В конце августа с желанием помогать особенным детям к центру присоединился параспортсмен Сергей Буданов. Оказалось, что Сергей еще и увлекается игрой на ударных — так к гитаристам добавилось новое направление. Чуть позже к ансамблю присоединился Слава Пьянков, играющий на микшерском пульте. Сейчас «Весёлые ребята» активно занимаются три раза в неделю.«Появилась группа ударных инструментов, которая позволила задействовать тех ребят, которые гитару в руках не удержат, — рассказала музыкальный педагог центра, преподаватель Свердловского Музыкального училища имени Чайковского Анна Ковалёва. — Здесь благодаря тактильным ощущениям можно полностью отключать зрение, можно полностью отключать ножки, которые не всегда слушаются. Так, касанием пальчиков, ладошками, хорошим настроением и внутренним чутьем можно создавать интересные ритмические формулы. А благодаря тому, что к нам подключился Кирилл Зеленкин, который играет на гитаре и на фортепиано, у нас получилась группа пианистов».Отметим, что руководители «Бумеранга» сейчас готовят документы для участия в грантовой программе Центра Занятости «Субсидирование индивидуального предпринимателя из числа инвалидов по созданию своего дела».В копилке «Бумеранга добра» уже не одна победа в грантовых конкурсах. Так, в 2020 году организация стала победителем второго конкурса Фонда президентских грантов с проектом «Развитие единого многофункционального центра комплексной медико-социальной и психолого-педагогической реабилитации детей инвалидов, детей с ограниченными способностями». В этом же году «Бумеранг добра» победил в специальном конкурсе Фонда президентских грантов для НКО в период борьбы с распространением коронавируса. На этот раз победу принес проект «Организация работы дневного отделения реабилитационных услуг в полустационарной форме социального обслуживания».Подать заявку на участие в первом конкурсе Фонда президентских грантов 2021 года можно до 15 октября 2020 года. Подробнее — на сайте Источник: Общественная организация «Бумерганг добра»На базе общественной организации «Бумерганг добра» из Снежинска заработал ансамбль «Весёлые ребята» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Воспитанники центра уже начали осваивать игру на гитаре, пианино, ударных и даже пробуют соединить акустическую музыку с электронной. В начале лета на базе общественной организации сложился инклюзивный ансамбль гитаристов. В конце августа с желанием помогать особенным детям к центру присоединился параспортсмен. Оказалось, что Сергей еще и увлекается игрой на ударных — так к гитаристам добавилось новое направление. Чуть позже к ансамблю присоединился, играющий на микшерском пульте. Сейчас «Весёлые ребята» активно занимаются три раза в неделю.«Появилась группа ударных инструментов, которая позволила задействовать тех ребят, которые гитару в руках не удержат, — рассказала музыкальный педагог центра, преподаватель Свердловского Музыкального училища имени Чайковского. — Здесь благодаря тактильным ощущениям можно полностью отключать зрение, можно полностью отключать ножки, которые не всегда слушаются. Так, касанием пальчиков, ладошками, хорошим настроением и внутренним чутьем можно создавать интересные ритмические формулы. А благодаря тому, что к нам подключилсякоторый играет на гитаре и на фортепиано, у нас получилась группа пианистов».Отметим, что руководители «Бумеранга» сейчас готовят документы для участия в грантовой программе Центра Занятости «Субсидирование индивидуального предпринимателя из числа инвалидов по созданию своего дела».В копилке «Бумеранга добра» уже не одна победа в грантовых конкурсах. Так, в 2020 году организация стала победителем второго конкурса Фонда президентских грантов с проектом «Развитие единого многофункционального центра комплексной медико-социальной и психолого-педагогической реабилитации детей инвалидов, детей с ограниченными способностями». В этом же году «Бумеранг добра» победил в специальном конкурсе Фонда президентских грантов для НКО в период борьбы с распространением коронавируса. На этот раз победу принес проект «Организация работы дневного отделения реабилитационных услуг в полустационарной форме социального обслуживания».Подать заявку на участие в первом конкурсе Фонда президентских грантов 2021 года можно до 15 октября 2020 года. Подробнее — на сайте президентскиегранты.рф AzAzA 2020-09-21YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Сразу три НКО Челябинской области вошли в топ-100 лучших проектов-победител ...

Стартовал прием заявок на конкурс президентских грантов

Южноуральские НКО стали лидерами по количеству победителей специального кон ...

Общественники Снежинска получили пять президентских грантов на реализацию с ...

В Снежинске обсудят вопросы помощи «особым» детям {comments_news}