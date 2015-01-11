Открытие XI Отчетной выставки фотоклуба «Объективный мир» в Озерском городском музее

26 сентября 2020 года в 12.00 в Озерском городском музее (проспект Победы, 2) состоится открытие XI Отчетной выставки фотоклуба «Объективный мир».

Фотоклуб существует с 2009 года. Фотографы энтузиасты, бывшие члены озерского клуба «Контакт», возглавляемого Виктором Окуловым, решили возродить творческую деятельность любителей художественной фотографии. Хорошей традицией стало проведение ежегодных отчётных выставок, на которых каждый автор и клуб в целом рассказывают зрителям о своих достижениях, пробах новых направлений, о своих удачах в фотографии.

Состав членов клуба весьма разнообразен. Это люди, увлеченные фотографией десятки лет и только начинающие свой творческий путь. В ХI Отчётной выставке фотоклуба «Объективный мир» приняли участие:

Светлана Акифьева – в клубе недавно, снимает животных, диких и домашних. Пробует себя в жанре натюрморт;

Евгений Гецев – снимает в жанре пейзаж. В 2019 году принял участие в работе областного фотоклуба «Каменный пояс», г. Челябинск. Добился хороших результатов: в российском клубном конкурсе «Берега – 2019» в составе клуба «Каменный пояс» получил золотую медаль. Его фотографии вошли в альбом «Каменный пояс. Лучшие работы за 2019 год».

Анна Гордейко – известный озерский фотограф. Работы Анны вошли в альбом «Южный Урал. Лучшие фотографии».

Александр Дербнев – многоплановый автор. А теперь еще и создатель фотостудии «Гараж».

Денис Закаляпин – снимает в жанрах «пейзаж» и «портрет». Участвовал в российском клубном конкурсе« Берега-2019» в составе фотоклуба «Каменный пояс», работа получила отметку жюри. Работы Дениса вошли также в альбомы «Южный Урал. Лучшие фотографии» и «Каменный пояс. Лучшие работы 2019».

Андрей Казанцев – давний участник фотоклуба, после перерыва снова принял участие и представил на выставке природные зарисовки и натюрморты.

Андрей Кашлаков – озерчане знают его как новостного фоторепортёра. На нашей выставке он представил работы в жанре женского портрета.

Павел Козин – один из новичков клуба. Работы Павла отличаются творческим интересным подходом, будь то натюрморт или жанровая фотография.

Сергей Курзанов – представил три репортажные работы, вошедшие в финал областного конкурса «Фотограф года-2019» и в альбом «Южный Урал. Лучшие фотографии». Работа «Конец сезона» вошла в альбом «Каменный пояс. Лучшие работы 2019».

Валерий Луценко – один из старейших действующих фотографов Озёрска. Его работы являются неоднократными победителями фотоконкурсов. Он мастер пейзажной и репортажной фотографии. На выставке им представлены во всей красе и многообразии Доломитовые Альпы. Работы Валерия вошли в альбом «Каменный пояс. Лучшие работы 2019».

Инна Макеева – в клубе недавно, стала также участником фотоклуба «Каменный пояс». Ее фотографии вошли в альбом «Каменный пояс. Лучшие работы 2019». На выставке представлены её творческие работы в жанре пейзаж и портрет.

Наталия Маркова – ее профессия связана со спортом, поэтому многие ее фотографии на спортивную тематику. Представила жанровые портреты участников спортивных состязаний и не только.

Анатолий Мелентьев – фотограф, любящий работать с архитектурной формой. Изюминка таких работ создание определенного образа и настроения.

Сергей Москвин – разноплановый фотограф. Член международной фотографической федерации EXCELLENCE FIAP, член Союза фотохудожников России. Представил производственный репортаж, натюрморт и пейзаж. Фотографии Сергея вошли в альбомы «Южный Урал. Лучшие фотографии» и «Каменный пояс. Лучшие работы 2019». В российском клубном конкурсе «Берега – 2019» в составе клуба «Каменный пояс» получил золотую медаль.

Анастасия Удинцева – в клубе недавно, снимает креативную, своеобразную фотографию в жанре арт и натюрморт. Анастасия обладает богатой фантазией, которая позволяет создавать ей необычные, интересные фотографии.

Валерий Ушаков – известный озерский фотограф. На выставке представил работы в жанре пейзаж и портрет.

Александр Хаснулин – многоплановый фотограф. Его работы получили отметку жюри в российском клубном конкурсе «Берега-2019», вошли в альбом «Южный Урал. Лучшие фотографии» и стали финалистами областного конкурса «Фотограф года 2019».

Хочется отметить, что клуб не живет «в изоляции» вопреки «закрытости» города Озерска. Мы общаемся с фото клубами «Снежфото», «Новоуральский малахит», «Кыштымский фото клуб». Но наиболее плодотворно для наших авторов участие и одновременно учёба в «Челябинском фото клубе» и в «Каменном поясе». Многие участники клуба «Объективный мир» получили здесь старт в мир большой фотографии, старт к важным победам. Это общение даёт возможность участвовать в насыщенной фотографической жизни, расти, совершенствоваться.

Надеемся, что выставка оставит у зрителей самые приятные впечатления!

XI Отчетная выставка фотоклуба «Объективный мир» будет экспонироваться в Озерском городском музее до 29 октября. Вход свободный. График работы: пн. – чт.: 10.00 – 19.00; пт.: 10.00 – 18.00; сб.: 10.00 – 16.00.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/44380/