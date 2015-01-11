C 6 по 21 сентября 2020 года прошёл финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

Поздравляем победителей и призёров!

Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) прошёл с 6 по 21 сентября 2020 года, впервые – в дистанционно-очном формате.

Всего в рамках финала национального чемпионата соревнования прошли по 130 компетенциям (для юниоров – по 71). В национальном первенстве выступили более 2800 человек со всей России, среди них около 1000 юниоров, а также иностранные конкурсанты.

Обучающиеся 9 класса МБОУ СОШ №33 Куценко Дмитрий и Ковалёв Сергей в составе команды ГБПОУ «Озерский технический колледж» стали победителями Финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в компетенции «Мехатроника», завоевав золото на чемпионате среди юниоров.

В компетенции «Лабораторный химический анализ» среди юниоров выступила за честь Челябинской области обучающаяся МБОУ «Лицей №39» Семенова Ксения. Гордимся результатом – Ксения завоевала серебро!

В компетенции «Сварочные технологии» достойно выступил обучающийся МБОУ СОШ №25 Журавлёв Игорь, завоевав бронзу!

Ребята на высшем уровне представили Озёрский городской округ Челябинской области на национальном чемпионате. Готовили обучающихся к соревнованиям педагоги ГБПОУ «Озёрский технический колледж» Горбунов Дмитрий Юрьевич, Васильчук Светлана Андреевна, Ураков Александр Николаевич.

Благодарим прекрасных педагогов ГБПОУ ОзТК -профессионалов своего дела, ФГУП «ПО «Маяк» за помощь и подготовку юниоров!

Победителей и призёров ещё раз поздравляем и желаем дальнейших успехов!

PS: Церемония закрытия Нацфинала 2020 пройдёт так же, как и все этапы — в онлайне. Всех зрителей ждут выступления крутых исполнителей и суперзвёзд, а также немало сюрпризов, припасённых командой Worldskills https://worldskills.ru/final2020/

Старший инспектор образовательных учреждений Управления образования, координатор мероприятий ГК Росатом

Казакова Ирина Борисовна



