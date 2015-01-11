Южный Урал поделится опытом на Московском международном форуме Домов дружбы «Евразийские мосты дружбы»

В 2020 году День осеннего равноденствия придется на 22 сентября. В 16 часов 31 минуту по московскому времени (в 18 часов 31 минуту по местному времени) в северном полушарии наступит астрономическая осень, в южном – весна Подробнее
Три года подряд в рамках областной программы «Реальные дела», которая предусматривает финансирование социально-значимых проектов, в Озерском городском округе проводится ремонт в образовательных организациях. С 2018 года в Озерске удалось модернизировать более 40 школ и детских садов. Подробнее
В Дежурную часть полиции Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск с заявлением обратился 28-летний местный житель. По его словам, в вечернее время, неизвестный, путём взлома дверного короба, проник в его квартиру и украл бытовую технику общей стоимостью 111 289 рублей и скрылся с места происшествия. Подробнее
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск установлено, что 27-летний местный житель систематически предоставлял принадлежащий ему дом на территории садового товарищества, расположенного в черте города, наркозависимым людям для потребления запрещенных веществ, снабжая их посудой для приготовления наркотических средств и убирая следы их потребления. Подробнее
Московский международный форум Домов дружбы «Евразийские мосты дружбы» стартует в столице 22 сентября. Челябинскую область на нем представляет директор регионального Дома дружбы народов Юлия Лапидус.Форум состоится 22-23 сентября на площадке Московского Дома национальностей и в Государственном Российском Доме народного творчества имени Поленова. Главная цель мероприятия - расширение взаимодействия и обмен опытом, лучшими практиками работы по сохранению духовных ценностей народов, их самобытности и культурных традиций; выявление и внедрение перспективных, инновационных технологий в сфере национальных (этнических) отношений, развитие культурно-гуманитарного сотрудничества Российской Федерации с дружественными государствами Центральной Азии, сообщает пресс-служба Дома дружбы народов Челябинской обалсти.Юлия Лапидус представит на форуме доклад «Укрепление единства российской нации и создание условий для этнокультурного развития народов Южного Урала на примере работы ОГБУК «Дом дружбы народов Челябинской области». Выступление пройдет в рамках секции «Дома дружбы как инструмент общественной (народной) дипломатии». Также она поделится опытом проведения регионального казахского праздника «Туган Жер» («Родная земля»).Форум пройдет в смешанном офлайн- и онлайн-формате и соберет на своих площадках представителей со всей России, а также Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.