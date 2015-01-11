Выплаты на третьего ребенка: Челябинской области увеличено финансирование из федерального бюджета

Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Текст документа размещен на официальном сайте кабинета министров, сообщает минсоцотношений.Необходимость перераспределения финансирования связана с обновлением сведений о количестве получателей пособия. В целом в 2020 году на эти выплаты из федерального бюджета направлено порядка 900 миллионов рублей, из региональной казны – 291 миллион рублей.«В июне 2020 года в областное законодательство внесены изменения, согласно которым выплата на третьего ребенка предоставляется семьям, у которых среднедушевой доход ниже двух прожиточных минимумов. Таким образом, у нас есть возможность оказать поддержку большему количеству семей», – прокомментировала министр социальных отношений Ирина Буторина.С начала 2020 года ежемесячную денежную выплату получили родители на 12 739 детей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, это на 3097 человек больше.На Южном Урале размер пособия составляет 10 661 рубль. Право на такую помощь от государства при рождении третьего и последующих детей имеют семьи, у которых среднедушевой доход ниже двух прожиточных минимумов на человека (при обращении в 2020 году ниже 22 166 рублей на человека).Новое правило предоставления выплаты действует только в отношении детей, рожденных после 31 декабря 2019 года. Для тех, кто родился до этой даты, выплата по-прежнему предоставляется только малоимущим семьям, то есть тем, у кого доход на каждого члена семьи ниже одного прожиточного минимума.Пособие выплачивается до достижения ребенком возраста трех лет. Обращаться за назначением выплаты необходимо в управления социальной защиты по месту жительства, документы можно направить по электронной почте. Также заявления можно подать через сайт госуслуг или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.Добавим, что выплата на третьего и последующего ребенка – одна из составляющих регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография». Регпроект включает пять направлений: единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячная выплата при рождении первого ребенка; выплата областного материнского капитала; ежемесячная выплата при рождении третьего и последующих детей; проведение процедуры ЭКО.