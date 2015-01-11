2020-09-23YEKT16:00:00 | Губерния Челябинская область расширяет сотрудничество с госкорпорацией «Росатом» и защищает интересы своих производителей Алексея Текслера между областным правительством и госкорпорацией было подписано соглашение о сотрудничестве по развитию ЗАТО. Три крупных градообразующих предприятия, входящих в состав «Росатома», осуществляют производственную деятельность на территории закрытых административно-территориальных образований региона. Это ФГУП «Приборостроительный завод» (г. Трехгорный), ФГУП ПО «Маяк» (г. Озерск) и Российский федеральный ядерный центр – ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина» (г. Снежинск).«У нас много предприятий, разрабатывающих и выпускающих интересные и зачастую уникальные продукты, которые могут быть востребованы в самых разных отраслях промышленности и экономики – от нефтегазовой сферы и энергетики до транспортной инфраструктуры нового поколения. И, что немаловажно, высокотехнологичная продукция таких предприятий вполне конкурентоспособна на мировом рынке, в том числе благодаря существующим мерам господдержки, как на федеральном, так и на региональном уровнях», - уверен руководитель южноуральского минпрома.В августе-сентябре 2020 года в регионе прошел ряд онлайн-бизнес-миссий ГК «Росатом», организованных правительством Челябинской области. Это позволило южноуральским промышленникам напрямую презентовать руководству госкорпорации свои инновационные идеи и производственные возможности. Были рассмотрены предложения предприятий области в таких сферах, как накопители электроэнергии на основе химических источников тока, IT-технологии, продукция для ТЭК и судостроения. На очереди – сфера композиционных материалов и медицинского оборудования.Итогом такого комплексного двустороннего взаимодействия должно стать создание и размещение совместных с челябинскими предприятиями производств в территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), в частности, в Озерске и Снежинске.Кроме того, на встрече были рассмотрены перспективы поставок челябинскими заводами специальных грузоподъемных механизмов (в том числе кранов, пассажирских и грузовых лифтов для офисов, ледоколов, шахт и т.д.), а также спецсталей для нужд ГК «Росатом».По итогам обсуждения была достигнута принципиальная договоренность о новых направлениях взаимодействия, которые теперь будут наполняться конкретным содержанием.Во время визита в Москву Павел Рыжий также встретился с заместителем министра промышленности и торговли РФ Михаилом Ивановым. Темой разговора стала разработка промышленных роботов полного цикла с последующим производством их на таких челябинских предприятиях, как ПАО «ЧКПЗ», ООО «Завод Роботов» и др. Павел Рыжий пригласил Михаила Иванова в Челябинск для ознакомления с действующим прототипом нового универсального промышленного робота-манипулятора отечественной разработки, интегрированным в производственный процесс цеха механической обработки Челябинского кузнечно-прессового завода. С началом серийной сборки таких роботов доля импортных компонентов будет составлять не более 55% готовом изделии. Первые партии произведенных роботов планируется применять в проектах роботизации ПАО «ЧКПЗ». Тестовая площадка серийной сборки промышленных роботов (нулевая очередь производства) ООО «Завод Роботов» уже функционирует на ЧКПЗ.Павел Рыжий отметил, что для снижения доли импортных комплектующих в цене роботов требуется производство высокоточных компонентов, не имеющих отечественных аналогов. Получение ООО «Завод Роботов» различных форм господдержки, в том числе СПИК 2.0, позволит стимулировать создание отечественной компонентой базы.В ходе беседы министр, выполняя поручение губернатора Челябинской области, предложил также рассмотреть на заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции вопрос запрета ввоза и введения в оборот на территории Российской Федерации зарубежных проходческо-очистных комбайнов. Это позволило бы защитить интересы АО «Копейский машиностроительный завод», одного из крупнейших в стране предприятий по производству горной техники для подземной разработки угля и калийной соли. КМЗ - единственный отечественный производитель проходческо-очистных комбайнов типа «УРАЛ». Выпускаемая предприятием техника полностью удовлетворяет потребности калийной отрасли РФ, обеспечивая ей независимость от иностранных поставщиков. Однако, по данным предприятия, несколько комбайнов, изготовленных на КМЗ, были вывезены за границу с нарушением российского законодательства. После чего на рынке появились их более дешевые импортные аналоги.«Власти Челябинской области не могут допустить снижения загрузки производственных мощностей КМЗ. Во-первых, завод входит в перечень системообразующих предприятий РФ. Во-вторых, является для Копейска градообразующим предприятием, от стабильного функционирования которого во многом зависит социальное благополучие жителей города. Поэтому мы постарались привлечь к данному вопросу внимание федеральных коллег», - говорит Павел Рыжий.По итогам работы министра промышленности Челябинской области в Москве эта проблема взята на контроль специалистами Минпромторга РФ. В ближайшее время состоится совещание, на котором вопрос будет всесторонне рассмотрен. В Москве состоялась рабочая встреча министра промышленности Челябинской области Павла Рыжего с главой Дирекции по ядерному оружейному комплексу ГК «Росатом» Олегом Шубиным. Темой разговора стали новые направления сотрудничества южноуральских предприятий с госкорпорацией. «Росатом» является давним стратегическим партнером Челябинской области. В сентябре 2019 года по поручению губернаторамежду областным правительством и госкорпорацией было подписано соглашение о сотрудничестве по развитию ЗАТО. Три крупных градообразующих предприятия, входящих в состав «Росатома», осуществляют производственную деятельность на территории закрытых административно-территориальных образований региона. Это ФГУП «Приборостроительный завод» (г. Трехгорный), ФГУП ПО «Маяк» (г. Озерск) и Российский федеральный ядерный центр – ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина» (г. Снежинск).«У нас много предприятий, разрабатывающих и выпускающих интересные и зачастую уникальные продукты, которые могут быть востребованы в самых разных отраслях промышленности и экономики – от нефтегазовой сферы и энергетики до транспортной инфраструктуры нового поколения. И, что немаловажно, высокотехнологичная продукция таких предприятий вполне конкурентоспособна на мировом рынке, в том числе благодаря существующим мерам господдержки, как на федеральном, так и на региональном уровнях», - уверен руководитель южноуральского минпрома.В августе-сентябре 2020 года в регионе прошел ряд онлайн-бизнес-миссий ГК «Росатом», организованных правительством Челябинской области. Это позволило южноуральским промышленникам напрямую презентовать руководству госкорпорации свои инновационные идеи и производственные возможности. Были рассмотрены предложения предприятий области в таких сферах, как накопители электроэнергии на основе химических источников тока, IT-технологии, продукция для ТЭК и судостроения. На очереди – сфера композиционных материалов и медицинского оборудования.Итогом такого комплексного двустороннего взаимодействия должно стать создание и размещение совместных с челябинскими предприятиями производств в территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), в частности, в Озерске и Снежинске.Кроме того, на встрече были рассмотрены перспективы поставок челябинскими заводами специальных грузоподъемных механизмов (в том числе кранов, пассажирских и грузовых лифтов для офисов, ледоколов, шахт и т.д.), а также спецсталей для нужд ГК «Росатом».По итогам обсуждения была достигнута принципиальная договоренность о новых направлениях взаимодействия, которые теперь будут наполняться конкретным содержанием.Во время визита в Москвутакже встретился с заместителем министра промышленности и торговли РФ. Темой разговора стала разработка промышленных роботов полного цикла с последующим производством их на таких челябинских предприятиях, как ПАО «ЧКПЗ», ООО «Завод Роботов» и др. Павел Рыжий пригласил Михаила Иванова в Челябинск для ознакомления с действующим прототипом нового универсального промышленного робота-манипулятора отечественной разработки, интегрированным в производственный процесс цеха механической обработки Челябинского кузнечно-прессового завода. С началом серийной сборки таких роботов доля импортных компонентов будет составлять не более 55% готовом изделии. Первые партии произведенных роботов планируется применять в проектах роботизации ПАО «ЧКПЗ». Тестовая площадка серийной сборки промышленных роботов (нулевая очередь производства) ООО «Завод Роботов» уже функционирует на ЧКПЗ.Павел Рыжий отметил, что для снижения доли импортных комплектующих в цене роботов требуется производство высокоточных компонентов, не имеющих отечественных аналогов. Получение ООО «Завод Роботов» различных форм господдержки, в том числе СПИК 2.0, позволит стимулировать создание отечественной компонентой базы.В ходе беседы министр, выполняя поручение губернатора Челябинской области, предложил также рассмотреть на заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции вопрос запрета ввоза и введения в оборот на территории Российской Федерации зарубежных проходческо-очистных комбайнов. Это позволило бы защитить интересы АО «Копейский машиностроительный завод», одного из крупнейших в стране предприятий по производству горной техники для подземной разработки угля и калийной соли. КМЗ - единственный отечественный производитель проходческо-очистных комбайнов типа «УРАЛ». Выпускаемая предприятием техника полностью удовлетворяет потребности калийной отрасли РФ, обеспечивая ей независимость от иностранных поставщиков. Однако, по данным предприятия, несколько комбайнов, изготовленных на КМЗ, были вывезены за границу с нарушением российского законодательства. После чего на рынке появились их более дешевые импортные аналоги.«Власти Челябинской области не могут допустить снижения загрузки производственных мощностей КМЗ. Во-первых, завод входит в перечень системообразующих предприятий РФ. Во-вторых, является для Копейска градообразующим предприятием, от стабильного функционирования которого во многом зависит социальное благополучие жителей города. Поэтому мы постарались привлечь к данному вопросу внимание федеральных коллег», - говорит Павел Рыжий.По итогам работы министра промышленности Челябинской области в Москве эта проблема взята на контроль специалистами Минпромторга РФ. В ближайшее время состоится совещание, на котором вопрос будет всесторонне рассмотрен. AzAzA 2020-09-23YEKT16:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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