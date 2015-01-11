Состоялось заседание нового состава Собрания депутатов

Своими первыми решениями депутаты Озерского городского круга избрали председателя представительного органа и назначили трех своих делегатов в состав конкурсной комиссии, которая рассмотрит кандидатуры на замещение должности главы Озерского городского округа.

После непродолжительного обсуждения, в ходе открытого голосования председателем Собрания депутатов на ближайшие пять лет стал Сергей Николаевич Гергенрейдер, кандидатуру которого предложило местное отделение «Единой России» и за которого было отдано большинство голосов. Андрея Кузнеченкова, ранее занимавшего этот пост, депутаты утвердили в должности заместителя председателя Собрания депутатов, где он продолжит свою работу на освобожденной основе.

Сразу же определились депутаты и с перечнем постоянных комиссий Собрания депутатов Озерского городского округа, были образованы: планово-бюджетная комиссия, комиссия по экономической политике, предпринимательству и природопользованию, комиссия по регламенту, местному самоуправлению и связям с общественностью, комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и природопользованию, комиссия по социальной политике. Их персональный состав депутаты обсудят и утвердят в ближайшее время.

В ходе сессии депутаты выполнили свои обязанности в части формирования исполнительного органа местного самоуправления. Во-первых, они делегировали от Собрания в состав конкурсной комиссии при проведении выборов главы округа следующих коллег по депутатскому корпусу: Сылько Валентину Михайловну, Ядрышникова Михаила Аркадьевича, Гергенрейдера Сергея Николаевича.

Во-вторых, Собрание сформировало общий состав конкурсной комиссии, в которую помимо озерских парламентариев вошли представители Госкорпорации «Росатом» и Правительства Челябинской области. По решению депутатов, заседание конкурсной комиссии состоится 30 сентября 2020 года по адресу: пр. Ленина, 30-а.

Напомним, что конкурсная комиссия выдаст свои рекомендации по кандидатурам на должность главы округа, окончательное решение о том, кто возглавит муниципалитет, согласно Уставу ОГО, будут принимать озерские депутаты на своем следующем заседании.

Фото Владимира Беляева.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/44430/