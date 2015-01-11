2020-09-25YEKT06:00:00 | Губерния На Южном Урале пенсионеры пользуются мерами социальной поддержки и стремятся к активному долголетию Источник: Фото из открытых источников









В Челябинской области проживают полтора миллиона пенсионеров, из них более 570 тысяч пользуются мерами социальной поддержки. Основными их получателями являются федеральные и региональные ветераны труда. На эти цели в 2020 году в бюджете предусмотрено более 9 млрд рублей, сообщила на пресс-конференции, организованной ИД «Аргументы и факты», начальник управления социальных гарантий и льгот минсоцотношений Челябинской области Наталья Коляда.Для граждан пожилого возраста, доходы которых не позволяют оплачивать в полном объеме жилищно-коммунальные услуги, даже с учетом получаемых льгот, законодательством предусмотрена субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Всего в 2020 году ее получили 150 тыс. семей, из которых более половины – это одиноко проживающие пенсионеры и семьи, состоящие только из пенсионеров. Средний размер субсидии на одну семью составляет 2,5 тыс. рублей. Кроме того, пенсионеры старше 70 лет при ряде условий имеют право на компенсацию по уплате взноса на капремонт.По решению губернатора Алексея Текслера в регионе ко Дню пожилого человека выплачивается единовременное пособие в размере 700 рублей. Его уже получили 729 тыс. южноуральцев на общую сумму 510 млн рублей. Выплата положена жителям Челябинской области, которые на 1 октября 2020 года достигнут возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин) и получают пенсию (независимо от ее вида).С января 2020 года по поручению главы региона увеличен размер единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны на текущий и капитальный ремонт жилья, подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования. На ремонт квартир в многоквартирных домах — с 15 до 40 тыс. рублей, на ремонт жилых домов — с 25 до 66 тыс. рублей, на подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования — с 25 до 100 тыс. рублей, на капитальный ремонт жилья — до 107 тыс. рублей. В этом году на эти цели из средств областного бюджета предусмотрено 28,5 млн рублей.Также по инициативе Алексея Текслера с прошлого года увеличена почти в 6 раз ежемесячная денежная выплата труженикам тыла – с 270 до 1600 рублей. Дети погибших участников Великой Отечественной войны получают ежемесячно по 500 рублей.Наталья Коляда отметила, что этот год стал особенным из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. «В целях усиления профилактических мероприятий, к примеру, были автоматически продлены сроки предоставления субсидии в беззаявительном порядке, усилена работа телефона доверия, организованного на базе центра «Семья», — рассказала представитель минсоцотношений. — Продолжает работу «горячая линия» для одиноких граждан старше 65 лет по вопросам оказания различных видов помощи, в том числе по доставке продуктов питания, медикаментов и других предметов первой необходимости, оказанию консультативных услуг, оплате жилищно-коммунальных услуг, содействию в вызове врача на дом. На сегодняшний день на телефоны «горячей линии» обратились около 483 тысяч граждан».После долгого перерыва к работе с соблюдением всех санитарных правил возвращаются отделения дневного пребывания комплексных центров социального обслуживания населения для южноуральцев, не достигших 65-летнего возраста. На их базе возобновлены заезды по полустационарному обслуживанию: кружковая работа, оздоровительные мероприятия, занятия с психологом, правовые консультации с юрисконсультом, обучение компьютерной, финансовой и правовой грамотности.По словам Натальи Коляды, в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» на базе комплексных центров активно развивается «серебряное» волонтерство. Пенсионеры подключаются к добровольческой деятельности, создают движения, в рамках которых проводят благотворительные акции, мероприятия, мастер-классы и многое другое. Цель проекта — увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни.Также в рамках региональной составляющей «Старшего поколения» нацпроекта «Демография» в этом году состоялись профилактические осмотры и диспансеризация пожилых южноуральцев. Для сельских жителей старше 65 лет была организована бесплатная доставка в медицинские организации на обследование. Всего до пандемии в этом году мобильными службами из 37 муниципалитетов на диспансеризацию доставлено более 4 тысяч пожилых сельских жителей (в 2019 году на медосмотре побыли 1706 пожилых граждан). Источник: Фото из открытых источниковВ Челябинской области проживают полтора миллиона пенсионеров, из них более 570 тысяч пользуются мерами социальной поддержки. Основными их получателями являются федеральные и региональные ветераны труда. На эти цели в 2020 году в бюджете предусмотрено более 9 млрд рублей, сообщила на пресс-конференции, организованной ИД «Аргументы и факты», начальник управления социальных гарантий и льгот минсоцотношений Челябинской области Наталья Коляда.Для граждан пожилого возраста, доходы которых не позволяют оплачивать в полном объеме жилищно-коммунальные услуги, даже с учетом получаемых льгот, законодательством предусмотрена субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Всего в 2020 году ее получили 150 тыс. семей, из которых более половины – это одиноко проживающие пенсионеры и семьи, состоящие только из пенсионеров. Средний размер субсидии на одну семью составляет 2,5 тыс. рублей. Кроме того, пенсионеры старше 70 лет при ряде условий имеют право на компенсацию по уплате взноса на капремонт.По решению губернаторав регионе ко Дню пожилого человека выплачивается единовременное пособие в размере 700 рублей. Его уже получили 729 тыс. южноуральцев на общую сумму 510 млн рублей. Выплата положена жителям Челябинской области, которые на 1 октября 2020 года достигнут возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин) и получают пенсию (независимо от ее вида).С января 2020 года по поручению главы региона увеличен размер единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны на текущий и капитальный ремонт жилья, подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования. На ремонт квартир в многоквартирных домах — с 15 до 40 тыс. рублей, на ремонт жилых домов — с 25 до 66 тыс. рублей, на подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования — с 25 до 100 тыс. рублей, на капитальный ремонт жилья — до 107 тыс. рублей. В этом году на эти цели из средств областного бюджета предусмотрено 28,5 млн рублей.Также по инициативе Алексея Текслера с прошлого года увеличена почти в 6 раз ежемесячная денежная выплата труженикам тыла – с 270 до 1600 рублей. Дети погибших участников Великой Отечественной войны получают ежемесячно по 500 рублей.отметила, что этот год стал особенным из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. «В целях усиления профилактических мероприятий, к примеру, были автоматически продлены сроки предоставления субсидии в беззаявительном порядке, усилена работа телефона доверия, организованного на базе центра «Семья», — рассказала представитель минсоцотношений. — Продолжает работу «горячая линия» для одиноких граждан старше 65 лет по вопросам оказания различных видов помощи, в том числе по доставке продуктов питания, медикаментов и других предметов первой необходимости, оказанию консультативных услуг, оплате жилищно-коммунальных услуг, содействию в вызове врача на дом. На сегодняшний день на телефоны «горячей линии» обратились около 483 тысяч граждан».После долгого перерыва к работе с соблюдением всех санитарных правил возвращаются отделения дневного пребывания комплексных центров социального обслуживания населения для южноуральцев, не достигших 65-летнего возраста. На их базе возобновлены заезды по полустационарному обслуживанию: кружковая работа, оздоровительные мероприятия, занятия с психологом, правовые консультации с юрисконсультом, обучение компьютерной, финансовой и правовой грамотности.По словам Натальи Коляды, в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» на базе комплексных центров активно развивается «серебряное» волонтерство. Пенсионеры подключаются к добровольческой деятельности, создают движения, в рамках которых проводят благотворительные акции, мероприятия, мастер-классы и многое другое. Цель проекта — увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни.Также в рамках региональной составляющей «Старшего поколения» нацпроекта «Демография» в этом году состоялись профилактические осмотры и диспансеризация пожилых южноуральцев. Для сельских жителей старше 65 лет была организована бесплатная доставка в медицинские организации на обследование. Всего до пандемии в этом году мобильными службами из 37 муниципалитетов на диспансеризацию доставлено более 4 тысяч пожилых сельских жителей (в 2019 году на медосмотре побыли 1706 пожилых граждан). AzAzA 2020-09-25YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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