» Текслер рекомендовал вернуться к удаленке в Челябинской области

️Работодателям Челябинской области рекомендовано перевести часть сотрудников на дистанционный режим работы – соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.
«Руководителям предприятий и организаций внебюджетного сектора рекомендуется разрешить части сотрудников работу в дистанционном формате. Их количество работодатель определяет самостоятельно и с учетом необходимости сохранения основных рабочих процессов, соблюдения интересов потребителей», – сообщили в пресс-службе главы региона.
Также планируется перевод на работу в дистанционном режиме части административного персонала государственной и муниципальной службы.
Сотрудники социальных учреждений и организаций, предоставляющих услуги населению (школ, детских садов, больниц и т.д.), продолжают работу в обычном режиме. Их перевод на дистант не планируется, уточняется в сообщении.
На утро 26 сентября в Челябинской области подтверждено 16 тыс. 412 случаев заболевания COVID-19. С начала пандемии выздоровели 12 тыс. 674 пациента, продолжают лечение 3 229 заразившихся. Число жертв коронавирусной инфекции достигло 467.
Режим повышенной готовности, действующий в регионе в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлен до 4 октября. Для граждан старше 65 лет продолжает действовать рекомендация по соблюдению самоизоляции. Продолжается массовая вакцинация от гриппа.
https://dostup1.ru/society/Rabotodatelyam-Chelyabinskoy-oblasti-rekomendovano-perevesti-chast-sotrudnikov-na-udalenku_130222.html