» Кашель, температура и заложенность носа. Как отличить COVID-19 от гриппа и ОРВИ

Осень принесла на Урал не только похолодание, но и рост заболеваемости. Конечно, так случается каждый новый сезон. Но в этом году ситуация усложнилась из-за пандемии коронавируса. Как защититься и отличить ОРВИ от гриппа или COVID-19?

COVID-19

Несмотря на то, что внешние признаки всех этих трех заболеваний довольно похожи, длительные исследования COVID-19 позволили специалистам выделить несколько характерных симптомов именно для него.

Среди них – длительный и навязчивый кашель, частичная потеря обоняния и, как следствие, вкуса, а также, в ряде случаев, дерматологические проблемы: сыпь, в особенности – на ногах.

В то же время насморк, чаще всего проявляющийся при ОРВИ или гриппе, практически отсутствует: обильных выделений нет, хотя заложенность присутствует. Кроме того, обычно нет при коронавирусе и характерного для других заболеваний “свистящего” кашля. Температура же может сохраняться на уровне 37-38 градусов в течение недели, не спадая.

Грипп

Говоря о симптомах гриппа, эксперты, как правило, отмечают резкий “взлет” температуры – до 38-39, а в некоторых случаях – и до 40 градусов, которая также остается на этом уровне на протяжении трех-пяти дней. Еще одним отличием считается чувствительность к яркому свету.

ОРВИ

Что касается ОРВИ, то это целая группа заболеваний, куда входят и так называемые аденовирусы, риновирусы и т. п. Однако все они обладают общими характерными особенностями. Так, эти инфекции, в отличие от гриппа, “захватывают” организм постепенно, поэтому повышенная температура возникает не сразу и нечасто преодолевает отметку 38,5-39 градусов. Еще до ее появления пациент обычно уже чувствует недомогание, неожиданно возросшую утомляемость и в большинстве случаев – насморк. Кашель, как правило, приходит вслед за ним на следующий день, сначала оставаясь сухим, но постепенно трансформируясь во влажный- с отхаркивающейся мокротой.

Как защититься?

Впрочем, врачи все же подчеркивают, что увлекаться самодиагностикой не стоит: точный диагноз могут поставить только специалисты – особенно в случае с COVID-19, выявить который поможет специальный тест. При первых же вышеописанных признаках почувствовавшим дискомфорт рекомендуют незамедлительно обращаться к врачу – только так можно своевременно определить заболевание и выработать успешную тактику его лечения, пока оно не вызвало осложнения.

Наиболее эффективным же способом защиты, по мнению медиков, была и по-прежнему остается вакцинация. В Челябинской области, в частности, прививочная кампания в самом разгаре – от гриппа вакцины, по данным регионального управления Роспотребнадзора, поставили уже почти 400 тыс. жителей. Кроме того, на Южный Урал доставили и препарат против COVID-19 – первыми его получили врачи.

Тем временем в Челябинской области наметился небольшой рост заболевших коронавирусом: в последние дни ежедневно диагностируют около 80 новых случаев в регионе (за последние сутки – 81). В целом же в Уральском федеральном округе количество пациентов с COVID-19 за последнюю неделю выросло на четыре процента (на Южном Урале – на три процента). Тем не менее, ситуация, как подчеркивает губернатор Алексей Текслер, остается под контролем, поэтому пока никаких дополнительных ограничений вводить пока не планируется.

Кашель, температура и заложенность носа. Как отличить COVID-19 от гриппа и ОРВИ

Добавим, что в регионе до 4 октября сохраняется режим повышенной готовности, а также обязательный масочный режим. Жителям старше 65 лет, которые находятся в группе риска по заболеваемости, рекомендовано продолжить соблюдать самоизоляцию.

https://www.cheltv.ru/kak-otlichit-covid-19/