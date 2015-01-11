28 сентября – День работника атомной промышленности

Уважаемые жители Озёрского городского округа, дорогие ветераны и работники производственного объединения «Маяк»!

Поздравляем вас с Днем работника атомной промышленности!

Становление и развитие атомной промышленности – это особая глава в истории округа и страны. Это яркая веха научной мысли, самоотверженность строителей и производственников, победа в «холодной войне». Атомная промышленность – не просто отрасль экономики. Она служит основой безопасности государства, что требует профессионального и ответственного подхода к выполнению поставленных задач от каждого сотрудника.

Озерск по праву гордится успехами атомной промышленности, многими поколениями учёных и специалистов. Не случайно 1945 год – год основания города Озерска совпадает и с точкой отсчёта истории отрасли, которая в этом году отмечает своё 75-летие. 19 июня 1948 года был выведен на полную мощность первый промышленный реактор «А». Первый реактор положил начало не только становлению и развитию химкомбината «Маяк», но и новой отрасли – атомной промышленности СССР. Благодаря вашему напряжённому труду, высочайшей компетентности и преданности делу – был заложен мощный потенциал отрасли, обеспечено лидерство нашей страны в сфере использования мирного атома.

Но мы живем не только славной историей прошлого, нам есть чем гордиться и в сегодняшнем дне. Сегодня «Маяк» – воплощение всего самого высокотехнологичного и передового в российской обороне, науке, приборостроении, строительстве, экологии. Озерские атомщики – люди особой формации. Это специалисты высокого уровня организованности. Они всегда на шаг впереди. Благодаря их интеллекту и отношению к работе формируется мощный научный потенциал.

Наших атомщиков всегда отличала искренняя любовь к своему делу, высокая производственная культура, неподдельная ответственность перед обществом, постоянное стремление к новым технологиям. Отрадно, что вы бережно храните уникальное наследие, ставите перед собой смелые, амбициозные цели, добиваетесь серьёзных профессиональных результатов.

Трудно переоценить значение атомной промышленности для развития нашей страны и округа. Корпорация «Росатом» – не только один из глобальных технологических лидеров, но и надежный партнер для Озерского городского округа.

Этот праздник – еще одна возможность выразить признание и благодарность тем людям, которые стояли у истоков атомной отрасли России, и тем, кто сейчас трудится над укреплением позиций нашей страны в данной области. Пусть профессиональный праздник будет ярким и запоминающимся для нынешних и будущих работников атомной промышленности и ветеранов отрасли, подарит всем позитивный настрой и даст импульс дальнейшему динамичному развитию. Счастья вам, крепкого здоровья и плодотворной работы.

Глава Озерского городского округа Е.Ю.Щербаков

Председатель Собрания депутатов округа С.Н. Гергенрейдер

http://ozerskadm.ru/about/info/news/44441/