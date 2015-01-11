Определены победители первого конкурса губернаторских грантов

Подведены итоги первого конкурса на предоставление грантов губернатора Челябинской области на развитие гражданского общества. Победителями стали 56 некоммерческих организаций региона.«По инициативе губернатора Челябинской области был создан Фонд поддержки гражданских инициатив Южного Урала. У фонда достаточно крупный грантовый капитал – 100 млн рублей. Такого никогда в регионе не было. Мы крайне благодарны губернатору за поддержку тех проектов, которые есть в регионе», – отметила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.
Источник: Пресс-служба Правительства Челябинской области