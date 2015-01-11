Копейская велогонщица Эльвира Хайруллина выступит на чемпионате мира

Отделение ПФР по Челябинской области заключило соглашения об информационном взаимодействии с восемью высшими учебными заведениями региона, чтобы родители могли быстрее и проще использовать материнский (семейный) капитал на обучение детей, сообщает пресс-служба учреждения.
В Челябинской области завершился очередной этап проведения государственной кадастровой оценки - прием замечаний к промежуточным итогам. Всего за пятьдесят дней в ОГБУ «ГосКадОценка по Челябинской области» поступило 319 претензий от владельцев земельных участков, сообщает минимущества региона.
Комбинат появится на месторождении «Курасан» в Верхнеуральском районе. Летом этот проект получил статус регионального инвестпроекта (РИП), что позволит снизить фискальную нагрузку на его инициатора. В том числе благодаря этой господдержке АО «Южуралзолото Группа Компаний» в общей сложности инвестирует в новое производство 250 млн долларов США и создаст уже на первом этапе более 400 новых рабочих мест. Перед запуском проект пройдет экологическую экспертизу в соответствии с действующим законодательством РФ, сообщает пресс-служба министерства экономического развития Челябинской области. Подробнее
Успешно выступив на чемпионате России по маунтинбайку (горный велосипед), южноуральская спортсменка завоевала право участвовать в чемпионате мира, который пройдет 25 октября в Турции. Эльвира Хайруллина из Копейска примет участие в марафонской гонке.В Кыштыме завершилась серия всероссийских соревнований по велоспорту-маунтинбайку. В заключительный день соревнований прошёл чемпионат России в гонке кросс-кантри-марафон. Среди женщин победу одержала Эльвира Хайруллина (Челябинская область), на втором месте Гузель Ахмадуллина (Москва), на третьем Анастасия Поклонская (Санкт-Петербург). Спортсменки преодолели дистанцию 60 км (3 круга по 20 км) по сильно пересечённой местности.
Источник: министерство физической культуры и спорта Челябинской области