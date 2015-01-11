2020-09-28YEKT11:00:00 | Губерния В Челябинской области заложили фундамент новой золотоизвлекательной фабрики Источник: Фото – Анатолий Матвиевский









Комбинат появится на месторождении «Курасан» в Верхнеуральском районе. Летом этот проект получил статус регионального инвестпроекта (РИП), что позволит снизить фискальную нагрузку на его инициатора. В том числе благодаря этой господдержке АО «Южуралзолото Группа Компаний» в общей сложности инвестирует в новое производство 250 млн долларов США и создаст уже на первом этапе более 400 новых рабочих мест. Перед запуском проект пройдет экологическую экспертизу в соответствии с действующим законодательством РФ, сообщает пресс-служба министерства экономического развития Челябинской области.Предприятие строится на месторождениях «Южный Курасан» и «Западный Курасан», где «ЮГК» с 2007 года производит промышленную разработку и совершенствует способы обогащения упорных руд. На сегодня построены все подъездные пути к будущей золотоизвлекательной фабрике (ЗИФ), установлены штабные вагоны и вышки освещения, подведена энергия, построен вахтовый поселок, пробурены 4 скважины.С рабочим визитом площадку посетили вице-губернатор Егор Ковальчук и первый заместитель министра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева. Вместе с президентом ООО «УК ЮГК» Константином Струковым и управляющим директором АО «ЮГК» Романом Бергером они осуществили закладку фундамента новой фабрики и приняли участие в высадке фруктового сада – такие акции на предприятии стали давней традицией.«Мы присутствуем при историческом событии. Конечно, само решение о строительстве было принято чуть раньше, но то, что мы видим сейчас, – это уже первый прямой практический шаг, первая лопата раствора, которая легла в фундамент. Это прежде всего символ того, что мы уже вступили на эту дорогу, что предприятие всерьез видит этот проект, видит его очень надолго, как минимум лет на 20. Это, безусловно, рабочие места району, налоги в бюджет муниципалитета и области, готовая товарная продукция, а мы все знаем, как она стратегически важна для государства. Также это новые технологии, социальные программы. Можно только это приветствовать. Квалификация коллег из ЮГК очень высокая, огромный положительный опыт работы в различных муниципалитетах и в других регионах России», – отметил Егор Ковальчук.В Верхнеуральском районе считают проект значимым в контексте развития территории и улучшения благосостояния ее жителей. При наборе работников в большей мере предприятие сделает ставку именно на местное население, что существенно повысит уровень занятости. При этом инвестор обязуется соблюдать все нормы экологического законодательства, применимые к реализуемому проекту.«Для нас, конечно, сегодня важное событие, – прокомментировал Константин Струков. – Несмотря на то, что мы несколько месяцев уже здесь работаем, обустроили строительную площадку, провели большой объем земляных работ, вахтовый поселок, но сегодня мы вместе с вице-губернатором, Егором Викторовичем, заложили первый фундамент будущей фабрики. Надеюсь, что время пройдет быстро, и через два года здесь будет работать полноценный горно-обогатительный комбинат «Курасан». Мне очень приятно, я всех коллег, работников «Южуралзолота» поздравляю с таким, можно сказать, праздником. Это даст нам дополнительные объемы, рабочие места, увеличится налогооблагаемая база. И самое главное, наверное, то, что месторождение Курасан известно давно, с послевоенных лет, но наконец-то начнет работать в полном объеме, отдавать золото людям на благо страны, на благо нашего коллектива».Прогнозные запасы объектов оцениваются в 60 млн тонн руды, в которых содержится 80 тонн золота и 250 тонн серебра. С выходом на проектную мощность предприятие будет производить 4–5 тонн золота ежегодно. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию фабрики запланированы на 1 мая 2021 года. AzAzA 2020-09-28YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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