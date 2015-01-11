» Направлять средства материнского капитала на обучение детей стало проще

Отделение ПФР по Челябинской области заключило соглашения об информационном взаимодействии с восемью высшими учебными заведениями региона, чтобы родители могли быстрее и проще использовать материнский (семейный) капитал на обучение детей, сообщает пресс-служба учреждения.Соглашения подписаны с ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (НИУ)», ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж», ЧИПС «Уральский государственный университет путей сообщения», Челябинский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», ЧОУ ВО «Международный Институт Дизайна и Сервиса», ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум», ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж».Раньше семьям, которые решили направить материнский капитал на обучение, необходимо было представить в ПФР копию договора об оказании платных образовательных услуг из учебного заведения. Теперь родителям достаточно подать заявление о распоряжении маткапиталом в территориальный орган ПФР, а информацию о договоре на обучение работники фонда запросят в вузе самостоятельно.Напомним, что направить материнский капитал на обучение любого из детей можно, когда ребенку, давшему семье право на сертификат, исполнится три года. Исключением является дошкольное образование. Использовать материнский капитал по этому направлению можно сразу после рождения ребенка. На дату начала обучения он не должен быть старше 25 лет, а учебная организация должна находиться в России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг.