До 18 октября принимаются заявки в Городской технологический акселератор

В Челябинской области продолжается прием заявок на участие в Городском технологическом акселераторе. Программа направлена на поиск и ускоренный запуск инновационных стартапов в области приборостроения, информационных технологий, нано- и биотехнологий, медицины. Подать заявку на участие в проекте можно до 18 октября.В течение десяти недель участники Городского технологического акселератора (GTA 2.0) сформируют планы развития проектов, построят стратегию продвижения и развития продуктов, разработают презентации и бизнес-планы для инвесторов.Эксперты программы будут отслеживать прогресс каждого проекта, консультировать по выстраиванию бизнес-процессов. Например, по выбору бизнес-модели и каналов продаж, взаимодействию с пользователями, стратегии и тактике работы над продуктом.В финале команды получат возможность представить свой проект инвесторам, корпоративным партнерам, институтам развития, органам исполнительной власти.К участию в GTA 2.0 приглашаются студенты, которые хотят получить карьерный опыт в проектах или имеют идеи для бизнеса, научные сотрудники, начинающие предприниматели, разработчики, руководители компаний, а также маркетологи, менеджеры, дизайнеры, юристы и бухгалтеры, которые хотят работать в инновационном стартапе.Заполнить заявку можно на сайте: gta.one. Заявки принимаются до 18 октября включительно. Участие в проекте бесплатное.Вопросы можно отправить на почту accelerator@gta.one.Справочно:Городской технологический акселератор – это программа по ускоренному запуску инновационных стартапов в области приборостроения, информационных технологий, нано- и биотехнологий, медицины.Организаторами Акселератора выступают Министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области, Центр развития цифровых технологий и IT-PARK (региональный оператор Сколково). Партнерами мероприятия являются Южно-Уральский государственный университет, компания Sole IT, Kirovgroup.vc, «Территория бизнеса».Первый Акселератор GTA 1.0 завершился весной 2020 года. Программу развития прошли 25 проектов. Все участники получили сертификаты о прохождении обучения.