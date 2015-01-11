До 18 октября принимаются заявки в Городской технологический акселератор

С марта 2020 года на областную горячую линию для южноуральцев старше 65 лет позвонили 490 000 человек. По номеру 8-919-304-63-00 принимаются заявки на доставку продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости. Телефон работает круглосуточно, сообщает минсоцотношений.

Основная цель обращений (а это более 70 процентов принятых звонков) – просьбы о помощи, а также консультации по оформлению выплат и пособий. Горячая линия 8-919-304-63-00 для южноуральцев старше 65 лет работает в режиме 24/7. Все заявки сотрудники соцзащиты или волонтеры выполняют бесплатно.По словам министра социальных отношений Челябинской области Ирины Буториной, «работа горячей линии налажена качественно, благодаря чему все желающие могут оперативно получить необходимую информацию, оставить заявку на доставку, пригласить соцработника и задать интересующие вопросы».Кроме этого, горячие линии открыты в комплексных центрах социального обслуживания населения по всей области. График работы – с 8.30 до 16.00. Телефоны размещены на сайтах управлений социальной защиты населения и комплексных центров социального обслуживания. Со списком номеров можно ознакомиться ЗДЕСЬ. В комплексных центрах социального обслуживания населения принимаются такие же заявки от южноуральцев старше 65 лет (на доставку продуктов питания и предметов первой необходимости, медикаментов, на оплату жилищно-коммунальных услуг). Все услуги также предоставляются бесплатно.Чаще других территорий на горячую линию звонят жители Магнитогорска (почти 384 000 обращений), на втором месте – Копейск (26 000 звонков), замыкает тройку лидеров Челябинск (20 000 звонков).Добавим, в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Гражданам 65 лет и старше рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. Также обязателен масочный режим и соблюдение социальной дистанции. Подробнее