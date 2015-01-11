2020-09-29YEKT06:00:00 | Губерния Газ приходит в деревни Челябинской области Источник: Пресс-служба правительства Челябинской области









В Чебаркульском районе на средства государственной программы комплексного развития сельских территорий завершена газификация деревни Звягино, где построено 5 км газораспределительных сетей. В селе Губернское Аргаяшского района проложили 3,3 км сетей. До конца 2020 года по программе комплексного развития сельских территорий будет газифицировано еще пять сел в Аргаяшском, Кунашакском, Агаповском, Верхнеуральском и Нагайбакском районах, сообщает минсельхоз региона.«Газификация началась у нас очень давно, — рассказывает жительница деревни Звягино Татьяна Маханькова. – Первую улицу, верхнюю, газифицировали где-то в 2002 году. Через 8 лет – еще две улицы, и вот остались только наши улицы без газа, как мы их называем, нижние – Красная и Российская. У нас не было проекта, поэтому попасть мы ни в одну программу мы не могли».В 2014 году Татьяна Маханькова, будучи депутатом местного Совета, выступила с инициативой, звягинцы провели собрание жителей двух улиц, собрали первые средства – по 5 тысяч рублей со 100 дворов, чтобы сделать проект. В 2015 году вновь на средства жителей также сделали межевание, всего деньги пришлось собирать три раза. Благодаря тому, что местное сельхозпредприятие СПК «Звягино» оставалось действующим, деревню включили в программу. В 2020 году были выделены средства в размере 12 млн рублей, а проведенный муниципалитетром конкурс на строительство газораспределительных сетей среди подрядных организаций позволил сэкономить 4,3 млн рублей. По словам заместителя главы Чебаркульского района Василия Бабанова, из 148 домов, обозначенных в проекте, к «голубому топливу» уже подключено более пятидесяти. В совокупности на газификацию Чебаркульского района в 2020 году из различных источников и по разным программам будет направлено 48 млн рублей.«Уровень газификации в Чебаркульском районе на сегодня невысокий – 42%. Был период, когда средства выделялись недостаточно. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в этом году выделил 48 млн рублей, на следующий планируется 53 млн рублей. Думаю, что выйдем на хороший результат, и не менее 60% жилого сектора газифицируем уже в следующем году. В этом году будет подключено к газу 888 квартир в Варламовском, Травниковском и Кундравинском сельских поселениях. Еще 32 млн рублей получили из регионального бюджета на дорожное строительство. В Варламово также по программе минсельхоза сделали дорогу. Все другие работы на стадии завершения», – рассказал Василий Бабанов.Как отметил министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин, газификация жилого сектора – одно из магистральных направлений региональной программы социального развития и обустройства сельских территорий.«Газификация сельских поселений – комфорт, безопасность для жителей. По линии Министерства сельского хозяйства средства на эти цели выделяются с 2003 года, за это время по госпрограмме построено более 500 км газораспределительных сетей. В этом году по программе «Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области» будет построено 50,2 км газораспределительных сетей на сумму 112,7 млн рублей», – уточнил глава регионального минсельхоза. Источник: Пресс-служба правительства Челябинской областиВ Чебаркульском районе на средства государственной программы комплексного развития сельских территорий завершена газификация деревни Звягино, где построено 5 км газораспределительных сетей. В селе Губернское Аргаяшского района проложили 3,3 км сетей. До конца 2020 года по программе комплексного развития сельских территорий будет газифицировано еще пять сел в Аргаяшском, Кунашакском, Агаповском, Верхнеуральском и Нагайбакском районах, сообщает минсельхоз региона.«Газификация началась у нас очень давно, — рассказывает жительница деревни Звягино Татьяна Маханькова. – Первую улицу, верхнюю, газифицировали где-то в 2002 году. Через 8 лет – еще две улицы, и вот остались только наши улицы без газа, как мы их называем, нижние – Красная и Российская. У нас не было проекта, поэтому попасть мы ни в одну программу мы не могли».В 2014 году, будучи депутатом местного Совета, выступила с инициативой, звягинцы провели собрание жителей двух улиц, собрали первые средства – по 5 тысяч рублей со 100 дворов, чтобы сделать проект. В 2015 году вновь на средства жителей также сделали межевание, всего деньги пришлось собирать три раза. Благодаря тому, что местное сельхозпредприятие СПК «Звягино» оставалось действующим, деревню включили в программу. В 2020 году были выделены средства в размере 12 млн рублей, а проведенный муниципалитетром конкурс на строительство газораспределительных сетей среди подрядных организаций позволил сэкономить 4,3 млн рублей. По словам заместителя главы Чебаркульского района, из 148 домов, обозначенных в проекте, к «голубому топливу» уже подключено более пятидесяти. В совокупности на газификацию Чебаркульского района в 2020 году из различных источников и по разным программам будет направлено 48 млн рублей.«Уровень газификации в Чебаркульском районе на сегодня невысокий – 42%. Был период, когда средства выделялись недостаточно. Губернатор Челябинской областив этом году выделил 48 млн рублей, на следующий планируется 53 млн рублей. Думаю, что выйдем на хороший результат, и не менее 60% жилого сектора газифицируем уже в следующем году. В этом году будет подключено к газу 888 квартир в Варламовском, Травниковском и Кундравинском сельских поселениях. Еще 32 млн рублей получили из регионального бюджета на дорожное строительство. В Варламово также по программе минсельхоза сделали дорогу. Все другие работы на стадии завершения», – рассказал Василий Бабанов.Как отметил министр сельского хозяйства Челябинской области, газификация жилого сектора – одно из магистральных направлений региональной программы социального развития и обустройства сельских территорий.«Газификация сельских поселений – комфорт, безопасность для жителей. По линии Министерства сельского хозяйства средства на эти цели выделяются с 2003 года, за это время по госпрограмме построено более 500 км газораспределительных сетей. В этом году по программе «Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области» будет построено 50,2 км газораспределительных сетей на сумму 112,7 млн рублей», – уточнил глава регионального минсельхоза. AzAzA 2020-09-29YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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