Челябинцам с ВИЧ доставляют лекарства и продукты на дом

Областной проект «Медиасреда» осенью возобновит проведение медиазавтраков и организует ежегодные мероприятия: воркшоп для студентов «Медиапикник», интенсив для пресс-секретарей «Планерка», который в 2020-м состоится в формате онлайн-курса, и конкурс авторов новых медиа, сообщает Молодежный ресурсный центр.

Встретиться с коллегами: SMM-специалистами, фотографами, дизайнерами, журналистами - можно будет 21 октября и 3 октября в офлайне и 25 и 28 октября – в онлайне. Спикерами станут PR-менеджеры уральских проектов, SMM-специалисты, сотрудники агентств и местные инфлюенсеры. Они расскажут о создании сильного личного бренда и продвижении компании в социальных сетях. Главная цель таких событий – создание профессионального комьюнити на Урале. Каждое будет посвящено определенной узкой теме, участники смогут получить советы и обменяться профессиональными кейсами.Следующим мероприятием станет образовательный воркшоп студенческих СМИ «Медиапикник». Он пройдет 23 октября и соберет тех, кто ведет вузовские интернет-сообщества и мечтает создать собственное новое медиа. Организаторы и приглашенные спикеры расскажут о развитии медиасферы в вузе, трендах дизайна и работе над контентом в социальных сетях. Участники получат полезные знания, поработают в командах и сгенерируют идеи новых молодежных проектов. В ноябре пройдет онлайн-курс для пресс-секретарей молодежных проектов «Планерка» с общей темой «Как новости попадают в СМИ». Обучение предназначено для сотрудников некоммерческих организаций, комитетов по делам молодежи в муниципалитетах и победителей грантовых конкурсов. Организаторы создадут закрытый Instagram-аккаунт и наполнят его содержательными IGTV-уроками. Участники узнают, как сформировать команду пресс-службы и привлечь волонтеров к своей деятельности, как работать с журналистами и писать пресс-релизы, научатся основам ведения социальных сетей и составлении технического задания для репортажного фотоотчета.Помимо этих событий, медиасообщество Челябинской области ждет региональный конкурс авторов новых медиа, стажировка на портале молодежь74.рф, а также встреча с федеральным экспертом в сфере маркетинга.Подробную информацию о предстоящих событиях можно будет найти в официальном сообществе «Медиасреда» во «ВКонтакте», а также в Instagram-аккаунте проекта.[gallery] Подробнее