Челябинцам с ВИЧ доставляют лекарства и продукты на дом

Областной проект «Медиасреда» осенью возобновит проведение медиазавтраков и организует ежегодные мероприятия: воркшоп для студентов «Медиапикник», интенсив для пресс-секретарей «Планерка», который в 2020-м состоится в формате онлайн-курса, и конкурс авторов новых медиа, сообщает Молодежный ресурсный центр. Встретиться с коллегами: SMM-специалистами, фотографами, дизайнерами, журналистами - можно будет 21 октября и 3 октября в офлайне и 25 и 28 октября – в онлайне. Спикерами станут PR-менеджеры уральских проектов, SMM-специалисты, сотрудники агентств и местные инфлюенсеры. Они расскажут о создании сильного личного бренда и продвижении компании в социальных сетях. Главная цель таких событий – создание профессионального комьюнити на Урале. Каждое будет посвящено определенной узкой теме, участники смогут получить советы и обменяться профессиональными кейсами.Следующим мероприятием станет образовательный воркшоп студенческих СМИ «Медиапикник». Он пройдет 23 октября и соберет тех, кто ведет вузовские интернет-сообщества и мечтает создать собственное новое медиа. Организаторы и приглашенные спикеры расскажут о развитии медиасферы в вузе, трендах дизайна и работе над контентом в социальных сетях. Участники получат полезные знания, поработают в командах и сгенерируют идеи новых молодежных проектов. В ноябре пройдет онлайн-курс для пресс-секретарей молодежных проектов «Планерка» с общей темой «Как новости попадают в СМИ». Обучение предназначено для сотрудников некоммерческих организаций, комитетов по делам молодежи в муниципалитетах и победителей грантовых конкурсов. Организаторы создадут закрытый Instagram-аккаунт и наполнят его содержательными IGTV-уроками. Участники узнают, как сформировать команду пресс-службы и привлечь волонтеров к своей деятельности, как работать с журналистами и писать пресс-релизы, научатся основам ведения социальных сетей и составлении технического задания для репортажного фотоотчета.Помимо этих событий, медиасообщество Челябинской области ждет региональный конкурс авторов новых медиа, стажировка на портале молодежь74.рф, а также встреча с федеральным экспертом в сфере маркетинга.Подробную информацию о предстоящих событиях можно будет найти в официальном сообществе «Медиасреда» во «ВКонтакте», а также в Instagram-аккаунте проекта.[gallery] Подробнее
Сотрудники некоммерческой организации «Есть мнение» начали доставлять на дом препараты и продуктовые наборы жителям Челябинска с положительным ВИЧ-статусом.В рамках проекта, поддержанного Фондом президентских грантов, 500 пациентам с ВИЧ в течение года будут бесплатно доставлять на дом антиретровирусную терапию, из них 50 малообеспеченных граждан будут также получать продуктовые наборы.«Фонд президентских грантов дважды в 2020 году поддержал проекты Центра «Есть мнение». Целью проекта «Живи. Не бойся», который победил в специальном конкурсе Фонда президентских грантов для НКО в период борьбы с распространением коронавируса, является обеспечение бесперебойного доступа к АРВ-терапии пациентов с ВИЧ-инфекцией в возрасте 60 лет и старше, беременных и молодых матерей с ВИЧ, а также улучшение качества жизни наиболее уязвимых из них в условиях пандемии COVID-19», – рассказал руководитель Центра Юрий Авдеев.На реализацию проекта уйдет более 7 миллионов рублей, 4,5 миллиона из которых составят средства выигранного президентского гранта.Напомним, что подать заявку на участие в первом конкурсе Фонда президентских грантов следующего года можно до 15 октября текущего года. Подробнее — на сайте президентскиегранты.рф.