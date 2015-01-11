«Навыки мудрых»: южноуральцы в пятерке лидеров в рейтинге регионов

В Новосибирске прошла церемония закрытия финала III Национального чемпионата «Навыки мудрых». 12 конкурсантов серебряного возраста в составе сборной Челябинской области заняли пятую позицию в рейтинге регионов.Финал чемпионата для профессионалов старше 50 лет проходил с 25 сентября в дистанционном формате. В соревнованиях принимали участие более 260 россиян из 64 регионов страны. Чемпионат «Навыки мудрых» является частью специальной федеральной программы обучения по стандартам Ворлдскиллс для граждан старше 50 лет, а также лиц предпенсионного возраста, которая входит в состав национального проекта «Демография». Параллельно с чемпионатом в регионах проходят мероприятия для школьников по программе «Билет в будущее», в рамках которых участники могут «примерить» на себя ту или иную профессию.
Источник: АНО «Национальные приоритеты»