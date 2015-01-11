2020-10-01YEKT07:00:00 | Губерния В Магнитогорске после ремонта открылся драмтеатр Источник:









В драматическом театре имени А.С. Пушкина состоялось торжественное открытие 83 театрального сезона. В обновленном учреждении зрителям был представлен премьерный спектакль «Тайные мечтания г-на М. Бальзаминова».Ремонт Магнитогорского драматического театра продолжался чуть больше года. Сезон 2019/20 артисты провели в левобережном Дворце культуры металлургов. За это время в театре поменялось все: от интерьера до звукового и светового оборудования. Теперь театр готов представлять зрителям спектакли любой сложности независимо от технических требований к постановке.Окончание ремонта город отметил торжественным вечером «Перезагрузка. Новый формат», на который были приглашены все, кто принимал участие в этом масштабном проекте. Открыл программу отрывок из фильма магнитогорского режиссера Игоря Гончарова «Театр как неизбежность», посвященного магнитогорской драме. Полная версия еще будет представлена на суд зрителей, пока же гости вечера увидели уникальные исторические кадры процесса капитального ремонта.«В существующее здание нужно вдохнуть новую жизнь и с точки зрения интерьеров, и с точки зрения, самое главное, всех инженерных сетей. Современная сценография требует современного звука и освещения. Выбрали стиль лофт, потому что он практичен, красив и подходит городу», – рассказал в фильме главный художник театра Алексей Вотяков.Здание, построенное в 1967 году, действительно давно нуждалось в реконструкции. В ходе ремонта в здании поменялось все – от технической части, конструкции сцены до интерьера. Сейчас системы театра завязаны в единый пункт управления и соответствуют мировому уровню сценического искусства. Театр расширил возможности и готов принимать на подмостках как феерические шоу, так и театральные постановки высочайшего мирового уровня.В фойе первого этажа теперь сияет пол из полированного гранита – подарок градообразующего предприятия, сделанный по инициативе председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова, как и установленный в левой части фасада огромный экран, который не просто заменит афишу, а позволит демонстрировать отрывки из спектаклей. Подсветка здания, которая станет одной из изюминок его облика, – тоже подарок Магнитогорского металлургического комбината.В театре полностью заменены все инженерные коммуникации - электрика, системы водоснабжения, отопления, вентиляции. Зрителям будет гораздо комфортнее размещаться в новых креслах. Фойе третьего этажа можно будет модифицировать под камерные встречи разных направленностей – от драматических постановок до научных конференций.«В городе реализован один из самых масштабных проектов за последние годы. Театр не ремонтировался ни разу за всю его историю, и это было недопустимо, учитывая, что спектакли всегда собирали полные залы. 2019 год был объявлен Президентом России годом Театра, и тогда мы решились на важный шаг – капитальный ремонт Драматического театра. Нас поддержал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, а также председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников. Кроме того, металлургический комбинат на время капитального ремонта предоставил здание Левобережного дворца металлургов для временной работы труппы, которая продолжала репетировать и играть спектакли. Сейчас театр оборудован самым современным и высокотехнологичным оборудованием, которое открывает перед профессиональными актерами большие возможности», – отметил глава города Сергей Бердников.В 83 театральном сезоне все любители сценического искусства увидят интересные постановки, среди которых комедия-детектив «Ножницы» Пауля Портнера – знаменитого изобретателя жанра «спектакля-игры», мюзикл по известному всем произведению «Двенадцать стульев», премьера которого запланирована на конец марта.Фото: https://www.magnitogorsk.ru. Источник: https://www.magnitogorsk.ru В драматическом театре имени А.С. Пушкина состоялось торжественное открытие 83 театрального сезона. В обновленном учреждении зрителям был представлен премьерный спектакль «Тайные мечтания г-на М. Бальзаминова».Ремонт Магнитогорского драматического театра продолжался чуть больше года. Сезон 2019/20 артисты провели в левобережном Дворце культуры металлургов. За это время в театре поменялось все: от интерьера до звукового и светового оборудования. Теперь театр готов представлять зрителям спектакли любой сложности независимо от технических требований к постановке.Окончание ремонта город отметил торжественным вечером «Перезагрузка. Новый формат», на который были приглашены все, кто принимал участие в этом масштабном проекте. Открыл программу отрывок из фильма магнитогорского режиссера Игоря Гончарова «Театр как неизбежность», посвященного магнитогорской драме. Полная версия еще будет представлена на суд зрителей, пока же гости вечера увидели уникальные исторические кадры процесса капитального ремонта.«В существующее здание нужно вдохнуть новую жизнь и с точки зрения интерьеров, и с точки зрения, самое главное, всех инженерных сетей. Современная сценография требует современного звука и освещения. Выбрали стиль лофт, потому что он практичен, красив и подходит городу», – рассказал в фильме главный художник театра.Здание, построенное в 1967 году, действительно давно нуждалось в реконструкции. В ходе ремонта в здании поменялось все – от технической части, конструкции сцены до интерьера. Сейчас системы театра завязаны в единый пункт управления и соответствуют мировому уровню сценического искусства. Театр расширил возможности и готов принимать на подмостках как феерические шоу, так и театральные постановки высочайшего мирового уровня.В фойе первого этажа теперь сияет пол из полированного гранита – подарок градообразующего предприятия, сделанный по инициативе председателя совета директоров ПАО «ММК», как и установленный в левой части фасада огромный экран, который не просто заменит афишу, а позволит демонстрировать отрывки из спектаклей. Подсветка здания, которая станет одной из изюминок его облика, – тоже подарок Магнитогорского металлургического комбината.В театре полностью заменены все инженерные коммуникации - электрика, системы водоснабжения, отопления, вентиляции. Зрителям будет гораздо комфортнее размещаться в новых креслах. Фойе третьего этажа можно будет модифицировать под камерные встречи разных направленностей – от драматических постановок до научных конференций.«В городе реализован один из самых масштабных проектов за последние годы. Театр не ремонтировался ни разу за всю его историю, и это было недопустимо, учитывая, что спектакли всегда собирали полные залы. 2019 год был объявлен Президентом России годом Театра, и тогда мы решились на важный шаг – капитальный ремонт Драматического театра. Нас поддержал губернатор Челябинской области, а также председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников. Кроме того, металлургический комбинат на время капитального ремонта предоставил здание Левобережного дворца металлургов для временной работы труппы, которая продолжала репетировать и играть спектакли. Сейчас театр оборудован самым современным и высокотехнологичным оборудованием, которое открывает перед профессиональными актерами большие возможности», – отметил глава города.В 83 театральном сезоне все любители сценического искусства увидят интересные постановки, среди которых комедия-детектив «Ножницы» Пауля Портнера – знаменитого изобретателя жанра «спектакля-игры», мюзикл по известному всем произведению «Двенадцать стульев», премьера которого запланирована на конец марта.Фото: https://www.magnitogorsk.ru. AzAzA 2020-10-01YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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