Туристам разъяснили условия возврата денег за туры по России

Правительство России изменило программу кэшбэка за туры по России – получить возврат части средств можно за путешествия до 10 января 2021 года, в том числе, по Южному Уралу.

Кроме того, программа претерпела ряд изменений. Так, теперь в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы. Даты начала и окончания продаж туруслуг с кешбэком будут позднее объявлены Ростуризмом.

«Минимальная продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям программы сокращена с четырех до двух ночей, а минимальная стоимость путевки больше не ограничивается. Напомним, что ранее она должна была составлять не менее 25 тыс. рублей. Максимальный возврат будет составлять 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей. Ранее эта сумма составляла 15 тыс.», – пояснили в правительстве.

Обязательное условие программы – оплата картой «Мир» – осталось прежним. Кешбэк на нее будет начисляться автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

На частичную компенсацию затрат на покупку туров по России было выделено 15 млрд рублей. В рамках первого этапа программы туры и проживание с кешбэком можно было приобрести в течение недели с 21 по 28 августа. Поездку нужно было совершить с момента старта программы до конца 2020 года. Второй этап продаж продлится значительно дольше – не менее полутора месяцев.

https://dostup1.ru/society/Pravitelstvo-izmenilo-programmu-turisticheskogo-keshbeka_130386.html