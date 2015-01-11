Челябинский музей изобразительных искусств открыл выставку китайского плаката «Когда восток алел»

Ситуация с решением проблемы переработки помета на птицефабриках Челябинской области несколько улучшилась, однако сельхозпредприятиям необходимо многое сделать в плане использования наилучших современных технологий и доступности информации о своей деятельности для надзорных органов и общественности. К такому выводу пришли участники заседания рабочей группы по обращению с отходами, созданной Координационным советом при губернаторе Челябинской области по вопросам экологии.



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