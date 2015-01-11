Челябинский музей изобразительных искусств открыл выставку китайского плаката «Когда восток алел»

1 октября в Картинной галерее Музея изобразительных искусств в рамках национального проекта «Культура» состоялось открытие выставки «Когда Восток алел», представившей плакаты времен китайской культурной революции.«Рада принять участие в открытии этой удивительной выставки – яркой, атмосферной, неожиданной. Она будет интересна не только искусствоведам, но и широкому кругу масс, ведь всегда интересно посмотреть на культуру других стран. Плакаты унаследовали тысячелетнюю историю Китая. Я считаю очень важно, что Музей изобразительных искусств сохранил эти работы. 50 плакатов, которые рассказывают, как жили люди КНР в 50-е годы прошлого столетия», – поделилась Ирина Текслер.
Источник: Фото Олега Каргаполова