Плюс 15 заболевших

По состоянию на вечер 1 октября в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеют 192 человека.

В настоящее время в инфекционном отделении ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России находится 53 человека с COVID-19, 137 пациентов лечатся амбулаторно, 2 больных находятся в стационаре г.Челябинска.

За весь период наблюдения выздоровели 393 человека.

За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 594 случая заболевания коронавирусом.

01.10.2020 выявлено 15 новых случаев заболевания COVID-19: 5 больных госпитализированы в инфекционное отделение, 10 – лечатся амбулаторно.

Межрегиональным управлением №71 ФМБА России в настоящее время уточняются контакты заболевших.

С начала периода наблюдения 9 пациентов умерли: 29 мая, 14, 16, 18 июля, 29 августа, 3, 6 сентября; два человека – 14 сентября.

Всего с 13.03.2020г. по 01.10.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 2425 Постановлений об изоляции на лиц, контактировавших с больными.

Под медицинским наблюдением находятся 469 человек, контактировавших с больными.

Напоминаем, что на территории округа продолжает действовать масочный режим при нахождении граждан в общественных местах (в помещениях).

Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.

https://mru71.fmba.gov.ru/