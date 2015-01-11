2020-10-02YEKT16:00:00 | Губерния Учителя Челябинской области получают доплаты за классное руководство Источник: Фото из открытых источников









Почти 18 тысяч классных руководителей школ Южного Урала получат деньги за сентябрь до Дня учителя, который отмечается 5 октября. Средства из федерального бюджета, а это 563,5 млн рублей, направлены в муниципалитеты, сообщает минобрнауки. «В большинстве территорий учителя уже получили выплаты за классное руководство в сентябре. В этом учебном году развитие воспитания в школах станет одним из главных лейтмотивов. И классные руководители, которые решают одну из самых важных на сегодня задач, в первую очередь, должны почувствовать поддержку со стороны государства», - комментирует министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.Отметим, что классное руководство как особый вид педагогической деятельности направлено на решение задач воспитания и социализации учеников. Оно не связано с занимаемой педагогическим работником должностью и не входит в состав его должностных обязанностей.Специфика классного руководства состоит в том, что воспитательные цели и задачи реализуются педагогом как в отношении каждого ученика, так и в отношении класса как микросоциума. Поэтому классный руководитель должен учитыватьиндивидуальные возрастные и личностные особенности своих воспитанников, их образовательные запросы, состояние здоровья, семейные и прочие условия жизни учеников, анализировать поведение класса как уникального ученического сообщества с определенными межличностными отношениями и групповой динамикой.Обязанность классного руководства возлагается на педагогов только с их согласия.Денежное вознаграждение за классное руководство выплачивается ежемесячно в размере 5 000 руб., но не более двух выплат одному педагогу при условии осуществления им классного руководства в двух и более классах.Вознаграждение выплачивается за классное руководство в классе (классах), а также в классе-комплекте, который принимается за один класс, независимо от количества учеников в каждом из классов, а также от реализуемых в них общеобразовательных программ, включая адаптированные общеобразовательные программы. Подчеркнем также, что выплаты осуществляются с учетом районных коэффициентов.Доплата за классное руководство является составной частью заработной платы педагогического работника. В связи с этим она осуществляется педагогам одновременно с выплатой зарплаты, учитывается при определении налоговой базы по НДФЛ, при определении отчислений по страховым взносам, при определении размера среднего заработка, при исчислении пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. Еще один важный момент: период приостановления учебных занятий не является поводом для снижения размера доплат. Юристы поясняют, что периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленные для обучающихся общеобразовательных школ, а также периоды отмены (приостановления) для обучающихся занятий по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, не совпадающие с ежегодным отпуском педагогических работников, являются для них рабочим временем. Источник: Фото из открытых источниковПочти 18 тысяч классных руководителей школ Южного Урала получат деньги за сентябрь до Дня учителя, который отмечается 5 октября. Средства из федерального бюджета, а это 563,5 млн рублей, направлены в муниципалитеты, сообщает минобрнауки. «В большинстве территорий учителя уже получили выплаты за классное руководство в сентябре. В этом учебном году развитие воспитания в школах станет одним из главных лейтмотивов. И классные руководители, которые решают одну из самых важных на сегодня задач, в первую очередь, должны почувствовать поддержку со стороны государства», - комментирует министр образования и науки Челябинской области.Отметим, что классное руководство как особый вид педагогической деятельности направлено на решение задач воспитания и социализации учеников. Оное связано с занимаемой педагогическим работником должностью и не входит в состав его должностных обязанностей.Специфика классного руководства состоит в том, что воспитательные цели и задачи реализуются педагогом как в отношении каждого ученика, так и в отношении класса как микросоциума. Поэтому классный руководитель должен учитыватьиндивидуальные возрастные и личностные особенности своих воспитанников, их образовательные запросы, состояние здоровья, семейные и прочие условия жизни учеников, анализировать поведение класса как уникального ученического сообщества с определенными межличностными отношениями и групповой динамикой.Обязанность классного руководства возлагается на педагогов только с их согласия.Денежное вознаграждение за классное руководство выплачивается ежемесячно в размере 5 000 руб., но не более двух выплат одному педагогу при условии осуществления им классного руководства в двух и более классах.Вознаграждение выплачивается за классное руководство в классе (классах), а также в классе-комплекте, который принимается за один класс, независимо от количества учеников в каждом из классов, а также от реализуемых в них общеобразовательных программ, включая адаптированные общеобразовательные программы. Подчеркнем также, что выплаты осуществляются с учетом районных коэффициентов.Доплата за классное руководство является составной частью заработной платы педагогического работника. В связи с этим она осуществляется педагогам одновременно с выплатой зарплаты, учитывается при определении налоговой базы по НДФЛ, при определении отчислений по страховым взносам, при определении размера среднего заработка, при исчислении пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. Еще один важный момент: период приостановления учебных занятий не является поводом для снижения размера доплат. Юристы поясняют, что периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленные для обучающихся общеобразовательных школ, а также периоды отмены (приостановления) для обучающихся занятий по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, не совпадающие с ежегодным отпуском педагогических работников, являются для них рабочим временем. AzAzA 2020-10-02YEKT16:00:00 Нашли ошибку? 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