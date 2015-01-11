» На фотоконкурсе Всероссийской переписи населения «Страна в объективе» началось зрительское голосование

Более 2,5 тысячи работ поступило на фотоконкурс Всероссийской переписи населения. Среди участников есть и жители Челябинской области. Выбрать самые достойные снимки с 1 октября может каждый житель России: народное голосование началось на сайте переписи www.strana2020.ru и в соцсетях.Фотоконкурс «Страна в объективе» стартовал 30 июня. Его цель — необычно, ярко и эмоционально рассказать о нашей стране в авторских фотоработах. За три месяца это смогли сделать жители 71 региона России: они поделились своими оригинальными снимками в соцсетях с хештегом #фотоконкурс_перепись и получили шанс на денежный приз. И, конечно, высокую оценку зрителей.Фотоконкурс проходит в трех номинациях.«Покажи страну ВиПиНу» — красивые виды родного города, района или села и окрестностей с изображением талисмана переписи ВиПиНа. В этой номинации представлены работы Кирилла Васильева из города Коркино (https://www.strana2020.ru/contest/photo/works/CCLLyMYgaHK/). Его снимок рассказывает, как живет город Коркино в условиях пандемии. «Храним традиции» — изображения ярких образов жителей в национальной одежде, фото блюд национальной кухни, обрядов и праздников. В этой номинации приняла участие Людмила Калугина из Челябинска (https://www.strana2020.ru/contest/photo/works/CE4DRnFAYjj/). На ее фото - исполнительницы казачьих (народных) песен из фольклорного ансамбля «Калинушка» (село Травники Чебаркульского района).«Семейный альбом» — снимки с несколькими поколениями семьи, где видны родственная близость и теплые отношения людей разных возрастов: родителей и детей, бабушек и внуков...Поскольку фотоконкурс народный, делать снимки можно было на любую камеру, даже простого смартфона. Главное, чтобы они были исполнены с желанием и со вкусом и были авторскими! Ну и, конечно, соответствовали тематике конкурса.30 сентября завершился прием работ: после модерации к участию одобрено 2 289 снимков.Наибольшее число фотографий получено в номинации «Покажи страну ВиПиНу» — 1278. С небольшим отставанием идет номинация «Храним традиции» — 918 фотографий. В номинации «Семейный альбом» 457 работ.Призеры конкурса будут определены в два этапа: с помощью зрительского голосования на сайте переписи и выбора жюри. На первом этапе отдать голос (поставить лайк под фото) может любой зарегистрированный пользователь. Каждый лайк равен одному конкурсному баллу. Голосование продлится с 1 по 7 октября.Посмотреть фотографии участников конкурса и поставить лайки можно на сайте Всероссийской переписи населения по адресу https://www.strana2020.ru/contest/photo/works/.По итогам пользовательского голосования по каждой номинации будет сформирован шорт-лист из лучших работ. Победителей и призеров в каждом шорт-листе будут выбирать члены экспертного жюри — в него войдут представители Росстата, организаторов конкурса и фотоиндустрии.В каждой номинации учреждены три премии: 25 тысяч, 15 тысяч и 10 тысяч рублей, включая налоги. Жюри также присуждает Гран-при фотоконкурса — 50 тысяч рублей. Кроме того, призерам высылаются электронные дипломы, удостоверяющие присуждение им соответствующей премии.Итоги конкурса будут опубликованы на сайте strana2020.ru и на официальных страницах переписи в социальных сетях не позднее 15 октября 2020 года.Более подробная информация об условиях и правилах проведения фотоконкурса «Страна в объективе» размещена на сайте (https://www.strana2020.ru/contest/photo/about.php) и официальных страницах Всероссийской переписи населения в социальных сетях. Заинтересовавшиеся могут направлять вопросы на электронную почту photo@strana2020.ru.Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».