» По решению губернатора в Челябинске продолжается создание единой системы контроля за качеством атмосферного воздуха

Источник: Пресс-служба Правительства Челябинской областиГубернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о направление средств областного бюджета на создание пяти пилотных постов «сигнальной сети» на границах санитарно-защитных зон крупных промышленных предприятий Челябинска.Посты будут установлены на границе санитарно-защитных зон ЧМК и ЧЭМК: три – в Калининском районе, два – в Металлургическом районе Челябинска.По поручению Алексея Текслера в регионе формируется единая система мониторинга качества атмосферного воздуха. До конца 2020 года в нее будет включено 17 постов мониторинга, информация из которых будет направляться в единый диспетчерский центр.Основными целями и задачами создаваемого единого центра сбора и обработки данных являются автоматизация сбора данных наблюдений от всех доступных на территории Челябинской области средств наблюдений за состоянием атмосферного воздуха. На территории области действуют стационарные посты Росгидромета, областного центра экологического мониторинга, Управления Роспотребнадзора по Челябинской области, передвижные лаборатории контроля качества атмосферного воздуха, локальные системы наблюдений предприятий (датчики на источниках выбросов, стационарные посты предприятий), датчики сигнальной сети наблюдений, установленные на границах санитарно-защитных зон предприятий). Вся информация с этих постов будет аккумулироваться и анализироваться, чтобы своевременно информировать органы власти и население о качестве атмосферного воздуха на территории Челябинской области.