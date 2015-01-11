Челябинская молодежь с ментальными нарушениями осваивает социальный туризм

История службы уголовного розыска берет свое начало еще несколько столетий назад, когда в 1711 было принято государственное постановление, предоставляющее специальные полномочия должностным лицам, которые занимаются розыском, преследованием и поимкой разбойников и воров Подробнее
В рамках празднования Дня гражданской обороны МЧС России в школе №25 (улица Южная, 15, п. Татыш) прошли Всероссийские открытые уроки с целью пропаганды социальной значимости курса ОБЖ, профессионального ориентирования молодёжи на службу в МЧС России. Уроки проводились как в помещениях школы, так и на её территории Подробнее
Молодые челябинцы с ментальными нарушениями стали гостями парка исторической реконструкции «Гардарика». Поездка состоялась в рамках программы «Социальный туризм», разработанной на базе отделения дневного пребывания комплексного центра социальной защиты населения Ленинского района Челябинска, сообщает минсоцотношений.В парке группу ребят встретил ведущий в древнерусском костюме и проводил к огромным воротам, за которыми случилось полное погружение в историю. Необычные постройки, богатырь с мечом в кольчуге, изба с печкой, девушка, играющая на гуслях, интересные подробности из жизни предков… Ребята сыграли в традиционные русские народные игры, постреляли из лука, попробовали свежий хлеб из печи и горячий сбитень. Посещение парка вызвало только положительные эмоции и оставило массу впечатлений.«Если вы любите необычное времяпрепровождение, хотите с пользой отдохнуть с друзьями, познакомиться с историей Древней Руси, пострелять из лука, то обязательно приезжайте в «Гардарику!» — поделился впечатлениями один из участников поездки Александр С.В комплексном центре Ленинского района Челябинска уделяют особое внимание молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Здесь в отделении дневного пребывания второй год проходят занятия по социально-бытовой и социально-средовой адаптации людей с инвалидностью в рамках программы «Дайте шанс» проекта «Социальная адаптация молодых инвалидов с ментальными нарушениями» (от 18 до 45 лет). Любой челябинец, относящийся к данной категории, может присоединиться к программе, направленной на обеспечение занятости «особой» молодежи и ее социализацию.«Овладение знаниями и умениями взрослой, самостоятельной жизни существенно повышает возможность молодых людей с особенностями развития перейти от пассивного, зависимого существования к активной и самостоятельной, качественно иной жизни, — говорит заведующая отделением дневного пребывания КЦСОН Ленинского района Челябинска Елена Мелех.— А экскурсионные поездки – это не только приятный отдых, но и получение новых знаний».
Источник: Пресс-служба минсоцотношений Челябинской области