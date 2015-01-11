» В начале ноября стартует «Дебаркадер-2020»

Шестой международный фестиваль современного искусства «Дебаркадер-2020» стартует в Историческом музее в начале ноября.Фестиваль продлится шесть дней. Они будут насыщены творчеством, полны открытий и откровений. Тематикой нынешнего фестиваля стал слоган «Время после». Прошлый фестиваль прошел под девизом «Трансформация».В рамках фестиваля этого года зрителей ждут интересные арт-проекты. К примеру, выставка работ Игоря Пестова «Пестов. Любовь» из собрания «Ural Vision Gallery» (г. Екатеринбург), выставка «Иштван Орос: графика, плакаты, антропоморфозы», предоставленная Посольством Венгрии в России. Театрализованный перфоманс «Студии-М» на музыку Рихарда Вагнера обещает быть зрелищным, красочным и загадочным.«Коронавирус и мы» – актуальная выставка плакатов спецпроекта Московской биеннале графического дизайна «Золотая пчела 14».Не менее интересна театральная часть: премьера спектакля «Дебаркадер», спектакль ЦСД Екатеринбурга «Зулейха открывает глаза» и еще четыре интереснейшие постановки из Челябинска и Екатеринбурга. А завершит фестиваль музыкально-визуальный перфоманс НХА и Льва Гутовского.Подробную информацию о фестивале можно найти на сайте музея в разделе «Проекты» («Дебаркадер»).