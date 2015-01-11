В театре «Наш дом» состоялась премьера комедии Александра Вампилова «Старший сын»

Театр драмы и комедии «Наш Дом» продолжает радовать поклонников новыми постановками.

Премьера получилась долгожданная - в прямом смысле этого слова. Сдача спектакля прошла еще 20 марта. И тут грянул карантин. Актерам и режиссеру пришлось взять долгую паузу перед встречей со зрителем до 2 октября.

Выпускник «Высшей школы сценических искусств» Константина Райкина, художественный руководитель театра Андрей Сюськин не случайно выбрал для постановки одну из самых популярных пьес Александра Вампилова, которого критики называют Чеховым наших дней.

По утверждению режиссера, тема семьи, взаимоотношений родителей и детей является главной в его творчестве. Тут наложила отпечаток личная драма, когда много лет назад отец ушел из семьи. Пьеса Вампилова о безоглядной любви и нежности людей, пусть и не связанных кровным родством, как нельзя лучше выражает идею режиссера.

По мнению постановщика, сюжет, где главный герой принимает в свою семью человека с улицы и в далекие шестидесятые годы выглядел фантастически, а уж в наши дни повального обмана, жестокости, насилия, и вовсе похож на сказку.

- Александр Вампилов поднимает вечную тему, которая всегда будет актуальна, - рассказывает режиссер. Закостеневшей и «правильной» реальной действительности противостоят такие люди как Андрей Григорьевич Сарафанов, без них мир давно бы рухнул.

В роли Сарафанова выступил Геннадий Зимбель.

Актер приступал к работе с двойственным чувством. Фильм с участием гениального Евгения Леонова по-прежнему пользуется любовью зрителя, а с другой стороны – роли такого масштаба играть приходится редко.

Геннадий Зимбель считает, что им с режиссером удалось найти свой ход, свое видение материала. Сарафанова выгоняют из филармонии, но он продолжает ощущать себя в душе большим артистом, ведь музыка на похоронах и перед киносеансами тоже нужна зрителю. Такому подходу к жизни вполне соответствуют его бесценные душевные качества – доброта, всепоглощающая любовь, искренность.

Настоящим подарком для молодого артиста Владислава Илюхина стала работа над образом «старшего сына» Владимира Бусыгина. В осязаемой вампиловской драматургии ярко выписаны и образы других персонажей. Интересен в исполнении Василия Казанцева шалопай Сильва, этакий дон Жуан и покоритель женских сердец. Актриса Анна Антонова играет дочь Сарафанова скупыми мазками, с чувством собственного достоинства, с сердцем, открытым для любви. Зрители сопереживают чувствам юного Васеньки, влюбленного во взрослую соседку. Эту роль убедительно играет Никита Макаров. Соседку Макарскую интересно преподносит Анастасия Шевченко. Ну, а в роли Кудимова, «правильного» жениха Нины, неотразим режиссер – постановщик Андрей Сюськин.

Зрители тепло приняли новую постановку театра. Будем надеяться, что ее ждет долгая сценическая история.

Фото Владимира Чиркова и Александра Дербнева.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/44545/