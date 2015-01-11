Челябинская область на 14 месте в России по активности поддержки НКО в 2019 году

Города и районы Челябинской области, которые рискуют в текущих условиях недополучить ожидаемые доходы, получат дополнительную дотацию из регионального бюджета – 500 млн рублей будут распределены между 31 муниципалитетом Подробнее
Федеральное агентство воздушного транспорта одобрило российским авиакомпаниям заявления на воздушные перевозки в зарубежные страны. Шесть участников рынка получили право на полеты за границу из екатеринбургского аэропорта «Кольцово» Подробнее
Компания «Ростелеком» запускает «КиберДрайв» – одно из самых масштабных RoadShow по информационной безопасности в России. С сентября по ноябрь ведущие эксперты компании проведут 60 обучающих семинаров для владельцев бизнеса, представителей госорганов и специалистов по ИТ- и информационной безопасности. Участники мероприятий узнают, как выявить злоумышленника в организации, как детектировать атаку на ранней стадии и обеспечить защиту от цифровых угроз с максимальной технической и экономической эффективностью. Среди городов-участников «КиберДрайва» – Екатеринбург (17 ноября) и Челябинск (19 ноября), где мероприятие пройдет в традиционном очном формате, а также Нижневартовск, Пермь, Сургут и Тюмень (11 ноября), где эксперты выступят в рамках онлайн-семинаров, сообщает пресс-служба ПАО «Ростелеком» в Челябинской области.По оценкам «Ростелекома», совокупный ущерб российских организаций от кибератак в первой половине 2020 года составил около 1,8 трлн рублей. За 2019 год лидирующий российский центр мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC зафиксировал в Уральском федеральном округе свыше 118 тысяч атак. Этот показатель ежегодно растет, и с массовым переходом компаний на удаленную работу в начале года ситуация только осложнилась. С марта по май 2020 года число DDoS-атак, направленных на то, чтобы сделать сайты организаций недоступными для пользователей, увеличилось в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Кризис в экономике, вызванный пандемией коронавируса, спровоцировал массовые сокращения в коммерческом секторе, снижение зарплаты и рост кадровой ротации. С переходом компаний на «удаленку» эксперты «Ростелекома» зафиксировали 25-процентный рост числа инцидентов, связанных с утечками конфиденциальной информации – вследствие как случайных ошибок, так и умысла сотрудников компаний. Более 60% российских компаний называют уходящих специалистов виновниками утечек информации, в 13% случаев речь идет о передаче новому работодателю конфиденциальной информации об условиях сделок и тендеров, секретных разработок и ноу-хау с предыдущего места работы.Однако все ли угрозы одинаково вероятны и значимы для различных организаций? Как защитить действительно важные для бизнеса данные и информационные ресурсы, не переплачивая за средства технической защиты и наем дополнительных специалистов? На эти и многие другие вопросы эксперты «Ростелекома» ответят в ходе предстоящих мероприятий «КиберДрайва». Участие бесплатное, по предварительной регистрации. Станьте участником «КиберДрайва» и защитите бизнес и конфиденциальные данные вашей организации![gallery] Подробнее
Минэкономразвития России представило рейтинг субъектов Российской Федерации по итогам реализации механизмов поддержки СОНКО и социального предпринимательства за 2019 год. Челябинская область поднялась сразу на 28 мест относительно позиций 2018 года, и оказалась на 14 месте.Рейтинг составлен совместно с Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов и разделен на следующие категории: лидеры, регионы – кандидаты на лидерство, регионы со средним уровнем, регионы, делающие первые шаги к успеху и регионы с наибольшим потенциалом роста. Южный Урал уверенно расположился в ТОП-5 группы кандидатов на лидерство.Среди ключевых критериев составления рейтинга: количество СОНКО на 10 тыс. населения; их налоговая поддержка, доля региональных бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление субсидий на реализацию мероприятий по формированию инфраструктуры поддержки СОНКО; доля работников в негосударственных организациях в общей численности работников, занятых в социальной сфере и т.д.В Челябинской области социально ориентированные некоммерческие организации получают различные виды государственной поддержки. Это субсидии, налоговые льготы, имущественная поддержка (передача помещений в безвозмездное пользование либо аренда на льготных условиях), а также информационно-методическая и консультационная помощь. Представители СОНКО входят в составы общественных советов, созданных при органах исполнительной власти социальной сферы, активно участвуют в формировании независимой оценки качества предоставления социальных услуг.На оказание финансовой поддержки СОНКО, предоставляющим общественно полезные услуги, в 2019 году из бюджета Челябинской области было выделено порядка 1,5 млрд рублей. Министерством социальной защиты региона – направлено 51 млн рублей, в том числе 15 млн руб. 26 СОНКО, реализующим социально значимые проекты.В 2020 году поддержка НКО оказывается в еще более интенсивном режиме. В рамках работы по обеспечению устойчивого развития экономики в период распространения коронавируса по решению главы региона Алексея Текслера принят ряд ключевых законов по поддержке СОНКО. В частности, для организаций, включенных в реестр СОНКО, в 2020 году установлены минимально возможные на региональном уровне ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН): 5% по системе «доходы минус расходы» и 1% по системе «доходы». Также СОНКО бессрочно освобождены от уплаты налога на имущество организаций.Еще одной важной инициативой текущего года стал первый конкурс на предоставление грантов губернатора Челябинской области на развитие гражданского общества. Победителями стали 56 некоммерческих организаций. Южный Урал – первый регион России, в котором через «одно окно» будут предоставляться сразу несколько видов губернаторских грантов. Второй конкурс стартовал 5 октября. Документы для участия можно подать через сайт грантыгубернатора74.рф.