» 10 октября на площади им В.И. Ленина будет организована расширенная продажа сельскохозяйственной продукции

Осенние ярмарки традиционно проводятся в Озерске несколько раз в начале октября: в этом году первая состоялась в минувшую субботу, в ней приняли участие порядка 65 продавцов – предприниматели Озерска, Челябинской, Свердловской, Курганской областей и Башкирии.

Для покупателей-садоводов был представлен большой ассортимент плодово-ягодных деревьев, цветов, декоративных культур. Саженцы, адаптированные к уральским условиям, привезли руководители фермерских хозяйств. Можно было попробовать на вкус разные сорта яблок и груш.

Медовую продукцию доставили на ярмарку предприниматели Челябинской области, Башкирии и пасечники Озерска. Мёд, пыльца, воск и другие продукты пчеловодства собственного производства отличаются особым ароматом и отменным качеством.

Широкий ассортимент рыбной и мясной продукции предложили производители из Снежинка, Челябинска, Озерска. Хоть и дорогой, но востребованный товар как обычно был реализован практически в полном объеме.

Челябинцы привлекали внимание к своим прилавкам разными сладостями - халвой, пастилой, конфетами, мармеладом и другими кондитерскими изделиями.

Сувенирная продукция «приехала» в Озерск из Сысерти, а гости из Екатеринбурга привезли к нам в город теплые товары из Монголии.

Завсегдатаи осенних ярмарок в Озерске - представители ООО «Чебаркульская птица» с широким ассортиментом своей продукции, которая пользуется большим спросом у озерчан.

Традиционно предприниматели из Озерска, Куяша и Метлино порадовали овощной продукцией: быстро расходились картофель, лук, капуста и многое другое. Цены на овощи немного отличалась от цен в сетевых магазинах, но зато товар был представлен свежий и со своих полей. Так, например, картофель стоил 22 руб. за кг, лук–репка – 26 руб. за кг., капуста – 16-18 руб за кг.

Приглашаем жителей округа на расширенную продажу 10 октября, с 09:00 до 15:00 часов. Планируется участие еще большего количества продавцов.

Информация Управления экономики.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/44562/