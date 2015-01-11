Озерчанин Роман Табачков занял четвёртое место на Чемпионате России по бегу по шоссе 2020 в категории Masters

Чемпионат России по бегу по шоссе 2020 года проходил в Москве, на Воробьевых горах в рамках соревнований «Моя Столица». Роман Табачков принимал участие в марафоне в категории спортсменов старше 35 лет.

– Первый мой Чемпионат России по бегу. Да, уже среди ветеранов, но это мотивация. Мотивация для возрастных спортсменов старше 35 лет. Для той категории бегунов, которые предпочитают асфальт беговым дорожкам стадионов и лесным тропинкам трейлов. Для допуска на Чемпионат России в категории Masters необходимо было пройти квалификацию. Норматив в моей возрастной группе был равен 41 минуте на десяти километровой дистанции. Предоставив организаторам свой результат с полумарафона «ЗА БЕГ» в Туле, был допущен к соревнованиям.

Старт участников Чемпионата России и массового забега «Моя Столица» проходил одновременно в общем потоке. В связи с пандемией, на дистанцию спортсмены выходили группами около 150 человек, с интервалом 30 секунд.

Итог: 10км, время – 34.27 и 4 место на Чемпионате России в возрастной группе 40 – 44 года. Озерскому атлету удалось улучшить свой личный рекорд на 1 мин 33 секунды.

Информация и фото предоставлены Романом Табачковым.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/44566/