» В Челябинской области отменяют все массовые мероприятия

В Челябинской области отменяются все массовые мероприятия в закрытых помещениях – такие меры безопасности вводятся из-за роста количества заболевших коронавирусом.

В то же время учреждения продолжат работу в плановом режиме. Состоятся репертуарные спектакли и концерты, разрешены посещение библиотек, а также экскурсии в музеи в составе небольших групп по 5 человек.

«Учреждения культуры продолжают работать с соблюдением всех мер безопасности. Это, во-первых, загрузка на 30-35%, во-вторых, социальная дистанция, подразумевающая рассадку в шахматном порядке и прочие меры безопасности. Массовые мероприятия, такие как фестивали или большие конкурсы, где возможен близкий контакт – мы их рекомендуем отменить или перенести», – пояснил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.+

Напомним, ранее отменить массовые мероприятия в закрытых помещениях рекомендовало министерство социальных отношений региона, министерство спорта также отменило соревнования, которые проходят в помещениях.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-otmenyayut-vse-massovye-meropriyatiya_130579.html