2020-10-09YEKT10:00:00 | Губерния Форум «Вектор: Патриот»: в Челябинске представили и обсудили новые формы патриотического воспитания и просвещения Источник: Урало-Сибирский Дом Знаний









В Челябинске 6-7 октября в рамках проекта «Тыловая вахта памяти» состоялся межрегиональный форум «Вектор: Патриот». Два дня с разноплановой, насыщенной программой участники провели в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история», сообщает пресс-служба Урало-Сибирского Дома Знаний.Форум является этапом проекта «Тыловая вахта памяти», посвященного 75-летию Великой Победы и 80-летию трудовых резервов, поддержанного Фондом президентских грантов и включающего комплекс мероприятий по увековечению подвига южноуральцев в семейной и социальной памяти через использование новых форм патриотического воспитания, объединение личных и общественных интересов представителей разных поколений. В рамках Педагогического собрания форума прошла церемония награждения призеров и победителей конкурса сочинений «Письмо в будущее. 1945-2020-2045» и антиконференция.Школьники, их родители и педагоги, студенты собрались для того, чтобы получить награды за участие в патриотических конкурсах и проектах. Межрегиональный конкурс сочинений «Письмо в будущее.1945-2020-2045» собрал более 800 участников не только Челябинской, но и Свердловской области, республики Мордовия. 12 победителей и призеров, юные участники и финалисты конкурса были награждены дипломами, ценными призами, их родители и педагоги отмечены особыми благодарственными письмами. Важным запоминающимся моментом стало подписание акта и передача сочинений победителей проекта в рукописном виде и в формате видеоальманаха на хранение до 2045 года в Объединенный государственный архив Челябинской области.Дипломы получили школьники за победу во Всероссийском конкурсе исследовательских работ «Правнуки Победителей». Здесь Челябинская область является уникальной. Из 16 федеральных победителей конкурса двое – ребята из нашего региона. Состоялось чествование студентов-участников волонтерской акции «Южный Урал. Опорный край Победы» по созданию ресурса о 513 тыловых предприятиях. Все эти проекты, направленные на сбережение исторической памяти и патриотическое воспитание граждан, реализованы под руководством и при поддержке Урало-Сибирского Дома Знаний.Антиконференция под названием «СО-причастность, -действие, -творчество, -единение» объединила всех неравнодушных к патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Были презентованы проекты общеобразовательных и профессиональных учреждений, некоммерческих общественных организаций, культурных институций, личные инициативы. Непривычный формат, отказ от скучных докладов, живое обсуждение проблем и совместный поиск способов их решения отличали антиконференцию.В рамках сессии «Патриот» были подведены итоги Года памяти и славы и обозначены перспективы деятельности в поле реализации государственной политики патриотического воспитания. Одними из почетных гостей форума стали сопредседатель Центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России», сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева и руководитель Исполкома ООД «Бессмертный полк России» Артем Хуторской.Второй день был не менее насыщенным. Проектный семинар «Музейное проектирование и создание экспозиции», подготовленный командой Бюро музейной сценографии «Метаформа» из Санкт-Петербурга, продолжался до самого вечера. Поиск форм взаимодействия пространства экспозиции с посетителем, мультимедиа и дизайн, свет, графика, пользовательский опыт и интерпретация информации, алгоритм реализации музейных проектов: этапность, коммуникации специалистов внутри проекта, возникающие сложности и пути их преодоления – все вопросы были представлены специалистами доступно и понятно. Завершился проектный семинар мастер-классом «Создаем авторскую инсталляцию с использованием мультимедийных возможностей». Кроме того, все участники форума получили прекрасную возможность побывать на экскурсии в мультимедийном историческом парке «Россия-моя история», ознакомиться с проектами «Боги войны» и «Знаменосцы Победы» с дополненной реальностью, с экспозицией «Память поколений».По мнению организаторов и участников, форум стал знаковым событием Года памяти и славы. Благодаря форуму укрепляются партнерские связи, позволяющие разрабатывать, апробировать и предлагать профессиональному педагогическому сообществу и профильным некоммерческим организациям инновационные модели патриотического образования и просвещения. Впереди 22 октября еще одно важное, торжественное мероприятие форума – юбилейный Слет ветеранов профобразования.«Форум является очередной ступенью для решения особо важной задачи, поддержанной губернатором Челябинской области в 2019 году, – создания на базе Урало-Сибирского Дома Знаний особой коммуникационной площадки – Ресурсного центра патриотического воспитания и ветеранского наставничества», - отметил руководитель проекта «Тыловая вахта памяти», генеральный директор Урало-Сибирского Дома Знаний Игорь Белехов.







Источник: Урало-Сибирский Дом ЗнанийВ Челябинске 6-7 октября в рамках проекта «Тыловая вахта памяти» состоялся межрегиональный форум «Вектор: Патриот». Два дня с разноплановой, насыщенной программой участники провели в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история», сообщает пресс-служба Урало-Сибирского Дома Знаний.Форум является этапом проекта «Тыловая вахта памяти», посвященного 75-летию Великой Победы и 80-летию трудовых резервов, поддержанного Фондом президентских грантов и включающего комплекс мероприятий по увековечению подвига южноуральцев в семейной и социальной памяти через использование новых форм патриотического воспитания, объединение личных и общественных интересов представителей разных поколений. В рамках Педагогического собрания форума прошла церемония награждения призеров и победителей конкурса сочинений «Письмо в будущее. 1945-2020-2045» и антиконференция.Школьники, их родители и педагоги, студенты собрались для того, чтобы получить награды за участие в патриотических конкурсах и проектах. Межрегиональный конкурс сочинений «Письмо в будущее.1945-2020-2045» собрал более 800 участников не только Челябинской, но и Свердловской области, республики Мордовия. 12 победителей и призеров, юные участники и финалисты конкурса были награждены дипломами, ценными призами, их родители и педагоги отмечены особыми благодарственными письмами. Важным запоминающимся моментом стало подписание акта и передача сочинений победителей проекта в рукописном виде и в формате видеоальманаха на хранение до 2045 года в Объединенный государственный архив Челябинской области.Дипломы получили школьники за победу во Всероссийском конкурсе исследовательских работ «Правнуки Победителей». Здесь Челябинская область является уникальной. Из 16 федеральных победителей конкурса двое – ребята из нашего региона. Состоялось чествование студентов-участников волонтерской акции «Южный Урал. Опорный край Победы» по созданию ресурса о 513 тыловых предприятиях. Все эти проекты, направленные на сбережение исторической памяти и патриотическое воспитание граждан, реализованы под руководством и при поддержке Урало-Сибирского Дома Знаний.Антиконференция под названием «СО-причастность, -действие, -творчество, -единение» объединила всех неравнодушных к патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Были презентованы проекты общеобразовательных и профессиональных учреждений, некоммерческих общественных организаций, культурных институций, личные инициативы. Непривычный формат, отказ от скучных докладов, живое обсуждение проблем и совместный поиск способов их решения отличали антиконференцию.В рамках сессии «Патриот» были подведены итоги Года памяти и славы и обозначены перспективы деятельности в поле реализации государственной политики патриотического воспитания. Одними из почетных гостей форума стали сопредседатель Центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России», сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России»и руководитель Исполкома ООД «Бессмертный полк России».Второй день был не менее насыщенным. Проектный семинар «Музейное проектирование и создание экспозиции», подготовленный командой Бюро музейной сценографии «Метаформа» из Санкт-Петербурга, продолжался до самого вечера. Поиск форм взаимодействия пространства экспозиции с посетителем, мультимедиа и дизайн, свет, графика, пользовательский опыт и интерпретация информации, алгоритм реализации музейных проектов: этапность, коммуникации специалистов внутри проекта, возникающие сложности и пути их преодоления – все вопросы были представлены специалистами доступно и понятно. Завершился проектный семинар мастер-классом «Создаем авторскую инсталляцию с использованием мультимедийных возможностей». Кроме того, все участники форума получили прекрасную возможность побывать на экскурсии в мультимедийном историческом парке «Россия-моя история», ознакомиться с проектами «Боги войны» и «Знаменосцы Победы» с дополненной реальностью, с экспозицией «Память поколений».По мнению организаторов и участников, форум стал знаковым событием Года памяти и славы. Благодаря форуму укрепляются партнерские связи, позволяющие разрабатывать, апробировать и предлагать профессиональному педагогическому сообществу и профильным некоммерческим организациям инновационные модели патриотического образования и просвещения. Впереди 22 октября еще одно важное, торжественное мероприятие форума – юбилейный Слет ветеранов профобразования.«Форум является очередной ступенью для решения особо важной задачи, поддержанной губернатором Челябинской области в 2019 году, – создания на базе Урало-Сибирского Дома Знаний особой коммуникационной площадки – Ресурсного центра патриотического воспитания и ветеранского наставничества», - отметил руководитель проекта «Тыловая вахта памяти», генеральный директор Урало-Сибирского Дома Знаний Источник: В Челябинске 6-7 октября в рамках проекта «Тыловая вахта памяти» состоялся межрегиональный форум «Вектор: Патриот». Два дня с ра AzAzA 2020-10-09YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! 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