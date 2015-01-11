Таганай стал объектом научного исследования

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Сотрудники Тюменского и Челябинского госуниверситетов на протяжении десяти дней работали в национальном парке «Таганай», собирая данные для научных работ, сообщает пресс-служба парка.За время экспедиции для дальнейшего геохимического анализа отобрано более 20 проб воды из рек, ручьев и родников. Кроме того, проведено обширное лесопатологическое исследование таганайских пихтарников. На 17 стационарных площадях (в трех трансектах от границы с Кусинским районом до распадка хребтов Большой и Средний Таганай на западе до Уральского хребта с востока) были взяты 85 проб хвои и почв и сделаны таксационные измерения.«Подробные выводы появятся после обработки собранного материала, но уже сейчас можно сказать, что общее состояние пихтарников улучшилось, - рассказала участник экспедиции, главный специалист по экологическому просвещению национального парка «Таганай» Марина Середа. – Ржавчинный рак все еще отмечается, но его выраженных симптомов, таких как обурения хвои и так называемых ведьминых мётел, стало намного меньше, чем 10 лет назад. Это говорит об улучшении экологической обстановки в районах исследований».Еще одним итогом экспедиции, участники которой преодолели больше 50 километров, станет описание флористического разнообразия Таганая. Следующим летом ученые планируют еще один поход – для продолжения сбора данных.