Восемнадцать тысяч южноуральцев предпочли прямые расчеты с «Уралэнергосбытом»

В Челябинской области с начала работы гарантирующего поставщика электроэнергии на прямые расчеты перешли жители более 250 многоквартирных домов. Из них 120 домов расположены в Челябинске, 52 дома – в Кыштыме, 38 домов – в Трехгорном, в них проживают 18 тысяч человек, сообщает пресс-служба компании «Уралэнергосбыт».В большинстве случаев переход на прямые расчеты инициировали собственники жилья. Решение приняли на общем собрании простым большинством голосов. После управляющая компания предоставила гарантирующему поставщику информацию о собственниках и количестве прописанных лиц, данные прибора учета и последние показания. На этом основании «Уралэнергосбыт» открыл новые лицевые счета и направил в начале месяца персональные квитанции с указанием последних показаний, тарифа, способа начислений и оплат. После перехода на прямые расчеты для жителей многоквартирных домов изменилась схема взаимодействия с гарантирующим поставщиком. Им необходимо ежемесячно передавать показания и вносить плату за электроэнергию непосредственно в ООО «Уралэнергосбыт». Новая система исключает из цепочки расчетов посреднические организации. Общедомовые расходы продолжает начислять ТСЖ или управляющая компания.Для жителей области переход на прямые расчеты гарантирует прозрачные и комфортные отношения. Для удобства новым пользователям рекомендуют завести личный кабинет, где хранится и обновляется в режиме реального времени вся информация о начислениях, показаниях и оплатах. Там же можно передать показания, оплатить электроэнергию, скачать акт сверки, перейти на электронные квитанции. Если возникли вопросы к гарантирующему поставщику, в компании рекомендуют воспользоваться доступными сервисами: позвонить по телефону контакт-центра 8 800 2222 500, обратиться в интернет-приемную, официальные группы в социальных сетях или прийти на видеоконсультацию в офис обслуживания. «Уралэнергосбыт» просит клиентов соблюдать платежную дисциплину и ежемесячно оплачивать счета без комиссии через любой из удобных сервисов: - в личном кабинете,- в офисе обслуживания,- в отделениях банков и «Почты России»,- в банковских мобильных приложениях,- через партнерские сервисы (ГИС ЖКХ, систему «Город»).Передать показания можно при оплате, в личном кабинете, по телефону-автоответчику 8 800 1000 172 или на сайте компании с 1 по 25 число.