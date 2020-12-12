Евгений Щербаков: «Рад поддержать «Наших детей»

Глава Озерского городского округа Евгений Щербаков подарил общественной организации родителей детей-инвалидов «Наши дети» smart-телевизор и современную веб-камеру.
- Сейчас в Интернете существует множество полезных программ, направленных на реабилитацию детей, и, конечно, этот подарок нам нужен и важен. Специалисты-дефектологи онлайн смогут помочь деткам с различными особенностями здоровья. У нас есть молодые родители, которые владеют IT-знаниями, они помогут подключить новую аппаратуру. Провайдер «УКС-Озерск» бесплатно предоставляет нам услуги связи, - отметила председатель организации «Наши дети» Светлана Полеева.
- Несмотря на определенные сложности, которые возникли у всех в нынешнем году, «Наши дети» продолжают заниматься творчеством, помогают развивать детей с ограниченными возможностями. Главное, что у ребят и их родителей существует возможность общаться, дружить, заниматься. В клубе создана атмосфера домашнего уюта и теплоты. Рад поддержать эту замечательную организацию, - подчеркнул глава округа.
Руководители клуба провели экскурсию Евгению Щербакову, он оценил уют, новогоднее убранство, наличие тренажеров, настольных игр, приспособлений для прикладного творчества. Главе округа показали альбом с фотографиями воспитанников. Многие из выросших детей получили профессии в разных сферах деятельности, состоялись в жизни, но, по словам Светланы Полеевой, не забывают об организации, приходят в гости, чтобы пообщаться с маленькими воспитанниками и взрослыми.
Стоит отметить, «Наши дети» постоянно участвуют и побеждают в творческих конкурсах, спортивных соревнованиях разного уровня. В этом году воспитанник клуба, кандидат в члены спортивной сборной команды России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Лопаткин стал лауреатом премии Законодательного Собрания Челябинской области в сфере физической культуры и спорта.
Справочно:
Озерская городская общественная организация родителей детей-инвалидов «Наши дети» начала свою деятельность осенью 2000 года. Это организация, в которую объединились родители, чьи дети нуждаются в особой заботе. По словам руководителей организации, родителям вместе легче решить любую проблему, касается ли это юридических, правовых вопросов, социальных гарантий, воспитания, обучения. Еще одна цель, которую поставила перед собой общественная организация - раскрыть способности каждого ребенка, помочь ему найти друзей.
Благодаря серьезной работе актива, многого удалось достичь. Постепенно сформировался единый коллектив, где родители и дети вместе отдыхают, занимаются творчеством, спортом, поддерживают друг друга. В 2006 году администрацией Озерского городского округа организации «Наши дети» было предоставлено просторное помещение на проспекте Ленина, 84, где проходят занятия, мероприятия и праздники.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа