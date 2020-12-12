В Челябинской области ожидаются 25-градусные морозы

В Челябинской области ночью 10 декабря возможно понижение температуры воздуха до минус 25 градусов.
По информации синоптиков, предстоящей ночью в регионе будет минус 13-18, в горах и низинах – до 20-25 мороза, днем в четверг – минус 6-11, в горных районах и пониженных участках рельефа до минус 14. «В течение суток сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков, местами возможны туманы и изморозь. Ветер северо-западный от трех до восьми метров в секунду», – сообщается на сайте местного ЦГМС.
https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-ozhidayutsya-25-gradusnye-morozy_132403.html