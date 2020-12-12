Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасной встрече Нового года

В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции Роспотребнадзор напоминает, что встреча Нового года и предстоящие длительные праздники должны быть безопасными.

Новая коронавирусная инфекция, а также возбудители гриппа и ОРВИ передаются преимущественно воздушно-капельным путем. Поэтому Роспотребнадзор рекомендует провести новогодние праздники дома, в кругу семьи, по возможности на свежем воздухе, например, на даче.

Во время пандемии COVID-19 следует придерживаться определенных несложных правил, которые помогут снизить риски инфицирования себя, своих близких, родственников и друзей.

• Постарайтесь воздержаться от посещения любых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, в том числе корпоративов. Впрочем, массовые скопления людей даже вне помещений являются нежелательными и потенциально опасными. Уделите особое внимание физической дистанции не менее 1,5-2 метров друг от друга.

• Максимально ограничьте контакты в период предпраздничных и праздничных дней.

• Не стоит многократно посещать гостей и приглашать к себе домой родственников и друзей, так как это значительно повышает риск инфицирования.

• Не забывайте надевать маску при посещении родственников и знакомых, в торговых центрах и других местах, где возможна передача инфекции.

• Воздержитесь от поездок за границу. При планировании поездок необходимо учитывать возможные изменения эпидемической обстановки и карантинных мероприятий.

Напомним, в Челябинской области заболели уже около 29 тыс. человек. Магнитогорск второй раз с начала пандемии обогнал Челябинск по суточному приросту числа заболевших COVID-19: 66 против 62. Также антилидерство по приросту заболеваемости коронавирусом в Челябинской области сохраняют Копейск, Миасс и Сосновский район, Южноуральск и Саткинский район. Число умерших южноуральцев с коронавирусом приближается к тысяче.

https://dostup1.ru/society/Rospotrebnadzor-dal-rekomendatsii-po-bezopasnoy-vstreche-Novogo-goda_132341.html