«Чудесный Лес». Почему этот проект вызвал столько споров в Озёрске?

11 декабря состоятся общественные обсуждения нашумевшего проекта по благоустройству "Чудесный лес"!
Накануне мы взяли интервью у архитектора УКСиБа, Александры Ивановой, и попросили её ответить на самые популярные вопросы и сомнения озерчан.
Публичные обсуждения проекта по благоустройству общественной территории в микрорайоне 6А состоятся в ближайшую пятницу 11 декабря в 17:00 в кинотеатре «Октябрь».
Они пройдут со строгим соблюдением всех норм эпидемической безопасности. Кроме того, будет организована и онлайн-конференция в сервисе Zoom. Для того, чтобы принять участие со стационарного компьютера, необходимо будет подключиться по ссылке
https://us04web.zoom.us/j/8236464770?pwd=RzJDQmJicTNx..
Также можно принять участие в конференции с мобильного устройства. Данные для подключения с мобильного устройства:
идентификатор конференции: 823 646 4770, код доступа: 123321